Lovbruddene fortsetter i Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune. Det kommer frem i et notat som bystyret i Oslo mottok i ettermiddag, skrevet av byråd Lan Marie Berg (MDG) om situasjonen i etaten.

Berg er hardt presset etter flere avsløringer om kritikkverdige forhold.

Hun viser til at blant annet vedlikehold av annleggene og ferieavviklingen i sommer bidro til flere brudd.

«Jeg har nå mottatt informasjon fra etaten om brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i august dette året. Rapporteringen viser at det var 37 brudd denne måneden blant etatens cirka 140 ansatte», skriver Berg i notatet.

Også vedlikehold og oppgradering av anleggene bidro til bruddene, oppgir byråden.

– Fortsatt i risikosonen

Etatsdirektør Hans Petter Karlsen kan ikke utelukke at loven også ble brutt i september. Da NRK spurte han om dette forrige uke, uttalte han:

– Det er sånn at en del av de planene og avtalene som er i etaten, de har medført stor risiko for at man utløser brudd på arbeidsmiljøloven. Noen av de har vi ikke fått avviklet eller fått reforhandlet, slik at vi ligger i risikosonen ennå.

Hans Petter Karlsen, direktør i Energigjenvinningsetaten. Foto: Anders Fehn / NRK

I notatet til bystyret forklarer byråd Berg at flere av bruddene som skjedde i august, skyldes manglende avtaler med de ansatte.

11 av de 37 bruddene er innenfor en avtale med fagforeningene om utvidet arbeidstid, men det har manglet skriftlig avtale med den enkelte ansatte.

Gransking klar i midten av oktober

Revisjonsfirmaet PWC undersøker nå flere påstander om ulovligheter i etaten. I notatet fra Berg kommer det også frem at hun har godkjent to utsettelser fra PWC. Utkastet til rapport er nå ventet innen 15. oktober.

«Parallelt med at undersøkelsen gjennomføres har jeg bedt ny etatsdirektør om å sikre etterlevelse av arbeidstids- og anskaffelsesreglene. Det er gjort flere tiltak i etaten, og etaten opplyser nå om at forholdene er forbedret», skriver Berg.

Høyre: – Hårreisende

Høyres gruppeleder Øystein Sundelin reagerer kraftig på det som nå kommer frem.

– Det er helt hårreisende at det ikke går an å samle inn søppel i denne byen uten å bryte arbeidsmiljøloven, sier Sundelin.

Han viser til at granskingen som kommunen har bestilt fra PWC, etter planen skulle vært klar i sommer.

– Vi nærmer oss en skandale når det fremdeles pågår lovbrudd, så lenge etter at det er blitt satt i gang undersøkelser, sier Sundelin.