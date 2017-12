Ber ungdom melde seg etter kaos-fest

Natt til onsdag tok rundt 80 ungdommer seg inn i et hus på Nes i Romerike og arrangerte fest.

Huseierne var ikke hjemme, og politiet beskrev huset som rasert da de dukket opp for å stanse festen.

Fredag meldte én person under 18 års seg for politiet og innrømmet at han hadde kastet en TV ut av vinduet. Lensmannen ber flere følge etter.

– Med den informasjonen vi sitter på, så er jeg rimelig sikker på at vi skal få tak i den som har bedt til fest og den som har hatt tilgang til huset. Så jeg vil oppfordre den eller de personene om å ta kontakt med oss, sier lensmann Bernt Ingar Jahren.

MANGE PÅ FEST: Ifølge politiet ble nyheten om festen spredd via sosiale medier. En person har nå erkjent å ha kastet denne TV-en ut av huset. Foto: Mari Reisjå / NRK

Vil komme til bunns i saken

Lensmann i Nes Bernt Ingar Jahren, er sikker på at politiet klarer å finne ut hvem som arrangerte festen. Foto: Dan Åsen Hansen / NRK

Ifølge huseierne bor det kun to voksne i huset og det er derfor et mysterium hvordan ungdommene har fått tilgang til husnøklene.

I romjula har fem etterforskere jobbet for å nøste opp i saken. Politiet tror invitasjonen ble spredd på sosiale medier, og har tidligere sagt at ungdom helt ned i 14-års alderen var på fest i huset.

Det er så langt ikke kjent hvor store verdier som ble ødelagt av ungdommene, men ifølge politiet er det flere som har gjort hærverk. Nå vil politiet komme til bunns i saken.

– Vi vil fortsette å ta avhør av de navnene vi har og som vi etter hvert kommer til å få flere av, til vi har funnet ut hvem som arrangerte festen og hvem som har utført skadeverkene i huset, sier lensmannen.