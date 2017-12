Skandalefesten i Nes: Fem politietterforskere satt på saken

Politiet på Nes lensmannskontor etterforsker fortsatt hvem som sto bak en fest i en privat bolig på Fenstad natt til 27. desember.

Festen fant sted uten at huseier var klar over det, og ifølge den første politipatruljen som rykket ut til adressen, fremsto huset som rasert.

Lensmann Bernt Ingar Jahren sier at politiet har gjennomført avhør i saken. Ifølge politiet ble nyheten om festen spredd via sosiale medier, og politiet tror at så mange som 80 personer deltok på festen.

Politiet har satt av fem etterforskere på saken. Politiet jobber nå med å finne ut hvem som inviterte til festen og hvem som låste opp døra.

– Vi har fått tips om flere navn, og må nå finne ut hvem som er mest interessant å snakke med. Det er mange ungdommer som har vært der, på ulike tidspunkt, sier lensmannen.

Foto: Mari Reisjå/NRK

– Skadeverket er det straffbare

En teori er at noen har hatt tilgang til huset.

– Det er ingenting som tyder på at familiemedlemmer av huseieren var til stede under festen, sier Jahren.

Huset fikk ikke skader på utsiden, men inne i huset skal det ha vært knuste ruter, møbler og TV-er.

Politiet sier at de etterforsker hærverket.

– Det er ikke straffbart å ha tilgang til et hus, og det er heller ikke straffbart å arrangere fest. Det straffbare her, er skadeverket. Det kan en eller flere ha vært med på, sier Jahren til NRK.