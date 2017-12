80 ungdommer raserte bolighus

Festen fant sted uten at huseier var klar over det, og den hadde gått helt over styr da politiet kom til stedet. Det forteller operasjonsleder Bjørn Christian Willersrud.

– Det var amper stemning og ødeleggelsene var store. Blant annet er det kastet tv-er og klær ut i hagen, gjennom vinduene. Det har også blitt tømt et brannslukkingsapparat inne i huset, sier Willersrud.

Mange av de berusede festdeltakerne var godt under 18 år.

Ber foreldre følge bedre med

Willersrud oppfordrer foreldre til å følge nøyere med på hvor tenåringene deres er på kvelds- og nattestid.

– Tilby kjøring og henting når ungdommene skal på fest. Da er det i hvertfall noe enklere å holde kontroll, sier operasjonslederen.

Ungdommer varslet selv

Politiet ble varslet av ungdommer som hadde deltatt på festen, og pårørende som hadde vært på stedet for å hente, rundt midnatt.

Huseieren er informert om det som har skjedd.

Ifølge operasjonslederen var det få personer igjen i huset da politiet kom til stedet. Politiet vil følge opp saken.