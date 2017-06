Avslutter søket etter skredomkomne i Sørum

Politiet har ikke hatt mulighet til å søke i skredområdet siden før jul fordi det har vært for farlig. Det er fortsatt mye kvikkleire i området, men denne uka ble det tørt nok til å starte søk.

Politioverbetjent Grethe Løland har ledet letearbeidet etter de omkomne i skredet i Sørum. Foto: Annemarte Moland / NRK

– Vi har vært inne i området med likhunder uten å få noen markeringer, så da anser vi oss som ferdige, sier politioverbetjent Grethe Løland i Øst politidistrikt.

Tre litauere, Paulius Kuliecius (27), Arturas Miskinis (37) og Darius Sciukas (47), ble meldt savnet etter skredet som gikk 10. november i fjor. En av dem ble funnet omkommet i leirmassene 6. desember.

De tre mennene arbeidet i et skogholt like ved da skredet gikk.

De pårørende til de to savnede er informert om politiets avgjørelse gjennom sin bistandsadvokat og den litauiske ambassaden.

– Guffent at de ligger der

Sissel Margrete og Erik Mejland, som bor like ved skredområdet og kjente de tre omkomne, hadde håpet at politiet skulle klare å finne dem.

– Det er tragisk. Vi håpte at de skulle bli funnet, så de kunne kommet hjem. At familiene hadde hatt en grav å gå til hadde vært bedre, sier Erik.

Sissel Margrete forstår at letingen har vært vanskelig for politiet.

– De kan ligge så dypt at man ikke kan finne dem, ikke engang med hunder, men det blir rart å kjøre forbi der hver dag, sier hun.

– Det er ganske guffent å vite at de ligger der et eller annet sted, forteller Erik.

Erik og Sissel Margrete Mejland bor like ved skredområdet og passerer raset hver dag. Bildet er fra natten skredet gikk. Foto: NRK

Enormt søkeområde

Skredet, som gikk midt i et jorde under utvidelse, var minst 400 meter bredt, nesten 300 meter langt og rundt 60 meter dypt. Leirmassene skal ha beveget seg over én kilometer forbi stedet hvor de tre litauerne ble tatt.

Politiet har søkt i de områdene der det er mulig og hvor de tror de savnede har befunnet seg. Antagelsene baserer seg på hvordan skredet gikk, hundemarkeringer og de siste observasjonene gjort av vitner som var der da det skjedde.

Ifølge eksperter fra Norges vassdrags- og energidirektorat og Norges Geotekniske Institutt (NGI) betyr avslutningen av søket at de to savnede trolig blir liggende begravet i kvikkleira for alltid.

Mange møtte opp for å minnes Paulius Kuliecius (27), Arturas Miskinis (37) og Darius Sciukas (47) som ble tatt av leirraset på Sørum. Foto: Trond Lydersen

Fortsatt utrygt

I området der skredet gikk er det fortsatt mye kvikkleire. Ifølge politiet er det gjort mye gravearbeid og drenering for å forbedre sikkerheten.

– Noen områder er trygge, men det er også områder som fortsatt er usikre. Så vi anbefaler at publikum forholder seg til skilting på stedet, sier politioverbetjenten.

Fylkesvei 256 Asakvegen, som ble begravd under skredet, ble gjenåpnet i februar.