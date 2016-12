Har funnet en av de omkomne i Sørum-skredet

Torsdag 10. november gikk det store leirskredet i Sørum, hvor tre litauere ble meldt savnet.

Siden da har politiet lett etter de tre mennene, men letearbeidet i kvikkleiremassen har vært vanskelig på grunn av sikkerheten.

– Vi startet opp søket igjen i går. I dag har vi gjort funn av den ene av de savnede. Han er tatt ut av skredet og er transportert videre av begravelsesbyrået, sier politioverbetjent Grethe Løland som er leder for letearbeidet.

Politiet vet foreløpig ikke hvem av de tre som har blitt funnet da han ennå ikke er identifisert.

– Det området vi søker i nå er på bakgrunn av observasjoner de tre overlevende har gjort. Det området har ikke vært tilgjengelig for oss før denne uken her. Vi håper at vi skal finne de andre to i samme område.

Letingen etter de tre litauerne har pågått i snart fire uker. Foto: NRK

Fortsetter letingen

Løland forteller at den litauiske ambassaden er orientert om funnet. Nå fortsetter politiet letingen etter to andre som også er savnet.

– Vi fortsetter søket så lenge det er dagslys og så lenge det er trygt for letemannskapene.

Skredet i Sørum gikk klokken 15.55 i Asakveien i Sørum. Det foregikk gravearbeider i rasområdet, og seks arbeidere jobbet der før raset gikk. Tre av dem evakuerte seg selv og meldte fra om skredet til politiet.

I snart fire uker har letemannskaper lett etter de tre skogsarbeiderne i det store skredområdet. Letingen har vært vanskelig på grunn av ustabile forhold på rasstedet, og politiet uttalte underveis at de var usikre på om de ville finne de omkomne.