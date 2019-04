– Må stramme inn reglene om sparksyklene skaper problemer

– Det opprører meg å høre at blinde har blitt påkjørt av sparkesykler, sier Lan Marie Berg til NRK.

Ifølge Norges Blindeforbund har flere blinde og svaksynte blitt påkjørt av elektriske sparkesykler i hovedstaden, bare i løpet av de få ukene syklene har vært utplassert.

Det at sparkesyklene blir parkert på fortau, gater og der man minst venter det, gjør det også vanskelig for synshemmede, ifølge forbundet.

I dag sa Blindeforbundet til Radio Norge at de krever at byrådet tar grep. Nå lover byråden at hun vil følge nøye med.

– Nå er dette et nytt fenomen. Hvis det er sånn at sparkesyklene skaper store problemer så må de regulerers strengere enn i dag. Vi følger utviklingen fremover, sier Lan Marie Berg.

Selskapet VOI, som leier ut el-sparkesykler i Oslo, sier til NTB at de er lei seg for situasjonen, og at de torsdag skal møte Norsk Blindeforbund for å diskutere problemet.

– Alle må følge trafikkreglene

Bymiljøetaten har allerede laget retningslinjer for de elektriske sparkesyklene, som blant annet sier noe om hvor de kan parkeres:

De kan ikke parkeres på fortau dersom det er mindre enn 2,5 meter ferdselsareal forbi.

Om det er et område med mange fotgjengere er denne avstanden veiledende, og sunn fornuft må utvises.

Sykler skal ikke plasseres i skogs- og friområder eller på strender, dumpes i sjøen, elver, våtmarker, sluk med videre.

Sykler skal ikke plasseres i eller tas med til Marka.

Samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg, sier hun blir opprørt over at folk har blitt påkjørt av elsparksyklene i Oslo. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Samferdselsbyråden er også klar på det er opp til hver enkelt å følge trafikkreglene, og at det skal følges opp av politiet.

I det nasjonale lovverket kategoriseres el-sparkesykkelen som en sykkel, og reglene tilsier dermed at maksfarten er 20 kilometer i timen. På fortau kan det ikke gå fortere enn gangfart.

– Jeg har sørget for at problemstillingen blir tatt opp med politiet denne uken. Det er viktig for oss at det skal være trygt for alle å ferdes i Oslo. sier Lan Marie Berg.

Er bekymret

– Hva syntes du om sparkesyklene?

– Jeg syntes de er et spennende tilskudd til mobiliteten i Oslo. Men samtidig er jeg bekymret for mange av problemstillingene som reises. Derfor følger vi med på utviklingen.

Til nå har to selskaper satt ut elektriske sparkesykler i Oslo. Ni andre selskaper ønsker det samme, og det er ventet at flere tusen slike kjøretøy vil bli å se i Oslos gater de neste månedene.

– Kan det bli for mange sparkesykler?

– Det er absolutt også en utfordring vi er opptatt av. Enkelte stedet i andre byer har syklene endt opp som søppel i gatene eller skapt trafikkfarlige situasjoner. Det ønsker vi overhodet ikke i Oslo.

