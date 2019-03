Frykter flere ulykker når elektriske sparkesykler inntar norske byer

Kristiansand og Bergen ligger først i løypa sammen med hovedstaden når det gjelder å leie ut elsparkesykler i norske byer.

Elleve aktører har tatt kontakt med Oslo kommune for å drive utleie av elektriske sparkesykler.

To av dem har allerede syklene sine utplassert, det betyr nærmere 2000 elsparkesykler du kan leie via en app.

Det kan bli langt flere sykler i markedet før all snøen har smeltet.

Elektriske sparkesykler kan leies i flere norske byer utover våren. Du trenger javascript for å se video. Elektriske sparkesykler kan leies i flere norske byer utover våren.

Sparkesyklene blir regulert forskjellig fra by til by.

Enkelte steder i utlandet registreres sparkesyklene som mopeder, mens i Oslo regnes den som sykkel. Det er nye forskrifter som gjør at det nå blir tillatt med elektriske sparkesykler.

Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg sier det virker spennende med det nye tilbudet.

Miljøbyråd i Oslo Lan Marie Nguyen Berg, anbefaler de som prøver elektrisk sparkesykkel å bruke hjelm. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

– Vi har i Oslo utarbeidet retningslinjer slik at elsparkesyklene ikke skal forsøple bybildet. Blir en slik sykkel ødelagt, så må operatøren rydde opp, sier hun til NRK.

– Stor risiko for ulykker

Det siste året har elektriske sparkesykler utviklet seg til en farsott i bybildet i mange europeiske, asiatiske og amerikanske storbyer.

I Oslo kategorisers elsparkesykkelen som en sykkel, og reglene tilsier dermed at maksfarten er 20 kilometer i timen.

Statens Vegvesen mener den raskt vil komme i konflikt med de myke trafikantene på fortauet.

– Elektrisk drevne sykler og andre farkoster har en stor risiko for skader og ulykker ute i bytrafikken, sier Guro Ranes, trafikksikkerhetsdirektør i Statens Vegvesen.

– Vi frykter en økning i antall ulykker fremover, sier Ranes.

Guro Ranes er trafikksikkerhetsdirektør i Statens Vegvesen. Hun sier elektrisk drevne sparkesykler innebærer stor risiko for ulykker. Foto: Knut Opeide

Tusenvis skrotes årlig

Ifølge den svenske avisen Expressen viser undersøkelser at holdbarheten til en elsykkel er rundt to måneder. Dette innebærer ifølge avisa at mellom 8000 og 12.000 sparkesykler kommer til å skrotes bare i Stockholm i år.

Samtidig avdramatiserer Trafikkontoret i Stockholms Stad problemet, og prosjektleder Johan Sundman opererer med helt andre tall.

– Vi trodde det skulle skje hendelser mellom sparkesykler og gående, og at de skulle settes på alle mulige forulempende steder. Slik har det ikke blitt. Delvis har stockholmerne håndtert det bra – det finnes en del synspunkter på hvordan de har blitt parkert, men enda forholdsvis få – og delvis har det blitt mange færre sparkesykler enn hva selskapene sa i begynnelsen. Vi regnet med at det kunne bli opptil 10.000 sparkesykler, men hittil finnes det rundt 1500 i Stockholm, skriver Sundman i en e-post til Tek.no.

De elektriske sparkesyklene har i flere byer blitt et miljøproblem. Her ligger de strødd i København.

Også i Danmark meldes det om problemer med de nye elsparkesyklene. Sykler som ligger strødd på fortauene har skapt så mye problemer i København at kommunen har truet med å kaste alle elsparkesyklene ut av byen.

Sparkesyklene er app-styrte og kan kjøres innenfor en gitt grense (geo-fencing).

– Vær forsiktig

Sjefen i utleieslskapet Tier Oslo mener det vil ta litt tid å lære seg å kjøre de elektriske sparkesyklene.

– Vær forsiktig i begynnelsen. Det er en god måte å unngå skader. Det er omtrent som å sykle, du må helst unngå løs grus, trikkeskinner og store humper, sier Lars Christian Grødem-Olsen i Tier Oslo.

Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg utdyper at de vil se hvordan det går den første sesongen og utifra erfaringene kunne stramme til i regelverket om det er nødvendig.

