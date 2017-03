– Ikke slipp hunden av syne i Østmarka

Christian Hillman, seniorrådgiver i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Foto: Fylkesmannens miljøvernavdeling

Siden ulvene dannet revir i Østmarka i 2013, har Fylkesmannen advart mot å slippe hunden løs. Advarselen gjelder også når det ikke er båndtvang.

– Når man har løs hund, og har den et stykke unna seg, så vil ulvene kunne være nærgående, sier Christian Hillman, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.

Når man er på tur i Østmarka lønner det seg å ha hunden i umiddelbar nærhet.

– Om man har hunden i bånd eller like i nærheten, det kan være det samme. Men man bør ikke slippe hunden av syne i Østmarka.

Går man med løs hund i et ulverevir, da medfører det en reell fare for at hundene tas. Christian Hillman, Fylkesmannen

Men fra 1. april er det båndtvang

Båndtvangen for hund er fra 1. april til 20. august, og den gjelder også i Østmarka.

I denne perioden skal hunden holdes i bånd fordi den ikke skal jage eller skade andre dyr. Men, man bør altså også passe på hunden sin slik at ikke den skal bli skadet av ulv.

Det er bare noen hunder i aktiv tjeneste som er unntatt båndtvangen. Det kan for eksempel gjelder gjeterhunder.

Hundeeiere kaller det helårs båndtvang

Trine Hage, Kennelklubben. Foto: Halat S. Askari

Norsk Kennel Klub er paraplyorganisasjonen for alle norske hundeklubber. Administrerende direktør, Trine Hage, er skeptisk til at hundeeiere ikke skal kunne slippe løs hundene sine i Østmarka.

– Det er klart at en hundeeier skal ha kontroll på hunden sin til enhver tid. Men dette er i realiteten innføring av helårs båndtvang. Det synes ikke vi er en god løsning.

Østmarka er innenfor ulvesonen. En ulvesone er et område der ulven skal prioriteres. Utenfor ulvesonen er det husdyr som skal prioriteres.

Trine Haga sier at Kennelklubben respekterer ulvesonene, og at paraplyorganisasjonen har respekt for alt som lever.

– Etter hva jeg har hørt fra folk som har greie på det, må ulven jaktes på for å gjøres sky. Det kan virke som det er behov for det.

– Ulv lærer av foreldrene

Stemmer dette at ulven må jaktes på for å gjøres sky? Jan Wilberg, rovviltansvarlig for Oslo og Akershus hos Statens Naturoppsyn sier at det ikke er et enkelt svar på dette.

– Ulv er forskjellig. Noen er mer redd folk og andre mindre. Ulv lærer av foreldre, som andre dyr. Ulven har nok alltid vært et dyr som har beveget seg i nærheten av folk. Ulven er jo hundens stamfar.

Det er oftest ikke ulven som jakter på hunden, men hunden som løper mot ulven, sier Jan Wilberg. Og ulven oppfatter hunden som en konkurrent til reviret. Wilberg mener likevel ikke vi skal jakte på Østmarka-ulvene.

– I Østmarka er det to ulv. Jakter vi på de to, har vi ingen ulv.

– Jeg har gått mye tur med hund, og jeg har ikke vært så heldig å få se ulv. Men det er jo greit å sette på hunden løpeline, sier Karl-Fredrik Strømmen. Katrine Braathen synes ulv er fine skapninger, - og hunden stammer jo fra ulv. Hunden Tussi tar det med ro. Foto: Andreas Augdahl / NRK