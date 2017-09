– Hvis du ikke har god nok kompetanse til å klare videregående, gå et år til på grunnskolen

Hovedverneombud i Utdanningsetaten, Einar Osnes, mener man må gripe inn tidligere, før barnas oppførsel sklir ut, for å hindre skolevold. Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, forteller at de nå bevilger mer penger til å styrke den tidlige innsatsen i barnehager og skoler. Foto: Rushda Syed / NRK

– Mye av denne adferden starter mye tidligere enn på videregående. En tidlig innsats mot elever som er i ferd med å skli ut er viktig å satse på, sier Einar Osnes, hovedverneombud i Utdanningsetaten i Oslo.

Voldsstatistikken til etaten viser, ifølge ham, at det er små barn på 6–8 år som er de mest utagerende.

– Hvis de ikke får hjelp til å endre adferden tidlig, vil det bli vanskeligere og vanskeligere å endre den senere, mener ombudet.

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), er enig med Osnes og forteller at byrådet derfor bevilger mer penger til tidlig innsats i neste års budsjett

– Vi øker kapasiteten og kompetansen i barnehagene, sammen med Stortinget har vi sørget for flere lærere for de yngste, for å sikre at de har grunnleggende ferdigheter så tidlig som mulig, sier Dahl.

Hun forteller at kommunen skal endre finansieringssystemet for skolene, slik at skolene med størst utfordringer får mer penger.

– Symptom på et større problem

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) inviterte i dag til hastemøte om skolevold i Oslo.

– Det er helt uholdbart når man ikke kan garantere for sikkerheten til de som jobber på eller går på en norsk skole, sier ministeren.

Asheim mener det trengs mer enn tidlig innsats, han vil endre systemet.

– Jeg tror dette er et symptom på et større problem, at en del unge, særlig gutter, føler seg utstøtt og ikke mestrer skolen. Det er rop om oppmerksomhet.

Han sier inntakssystemet til videregående skoler bør endres for at elevene skal være rustet til å ta steget fra grunnskolen.

– Hvis du skal begynne på videregående, men ikke har god nok kompetanse til å klare det, bør du få tilbud om å gå et år til. Du må løftes opp til det nivået du trenger for å fullføre og bestå videregående.

Terje Wold, rektor ved Stovner videregående skole, er enig i at sterkere tidlig innsats må til for å løse voldsproblemer ved enkelte Oslo-skoler. Foto: Petter Olden / NRK

Rektoren på Stovner videregående, Terje Wold, mener det samme.

– Elever med svakt utgangspunkt fra grunnskolen bør ikke sluses inn på videregående før de er klare for det, mener rektoren.

Les også: Kunnskapsministeren kaller inn til hastemøte om vold på osloskolen

Mener ministeren overreagerer

Tellevik Dahl sier hun ble overrasket over kunnskapsministerens invitasjon til hastemøte.

– Det er nytt for meg at det er statsrådens oppgave å gripe inn når han leser om enkelthendelser i avisen, sier hun.

Byråden mener reaksjonen var overdreven for en situasjon som kommunen allerede var tett på.

– Vi var på plass umiddelbart etter at rektor varslet at han trengte hjelp. Akutteamet vårt var på plass, med flere rådgivere og miljøarbeidere.

Asheim bedyrer at dette ikke er noe han gjør for å overstyre kommunen.

– Alle som går eller jobber på skole i Norge skal være trygge, og alle som sender barna sine på skole skal føle seg trygge. Det er grunnen til at alarmklokkene gikk hos meg.