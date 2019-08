50 politifolk jobber med terrorsaken

Onsdag ettermiddag opplyser politiet at det nå er rundt 50 personer som etterforsker angrepet på moskeen i Bærum og drapet på 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

– Vi har siden lørdag jobbet med denne saken nesten døgnet rundt, forteller politiadvokat Pål Fredrik Hjort-Kraby på en pressebrifing.

Hjort-Kraby forteller videre at etterforskningen er delt opp i flere underprosjekter.

– Vi har et pårørende prosjekt, et vitneprosjekt et økonomiprosjekt og et siktedeprosjekt. Vi har i tillegg et krimteknisk prosjekt som går igjennom åstedene, sier Hjort-Kraby.

I tillegg er det prosjekter som går gjennom alle mulige beslag og lagringsenheter, som blant annet PC. Politiet samarbeider tett med både PST og Kripos i etterforskningen av saken.

Undersøker nettaktivitet

I timene etter moskéangrepet deltok flere personer som oppga å være norske på et høyreekstremt diskusjonsforum. Noen uttrykte skuffelse over utfallet av angrepet.

– All aktivitet på nettet jobber vi med å gå igjennom og verifisere, sier Hjort-Kraby til NRK.

Endret seg de siste årene

Politiet vil foreløpig ikke si om de vet når Philip Manshaus (21) bestemte seg for å gjennomføre drapet og angrepet på moskeen i Bærum.

– Vi vet så langt at han har vært igjennom en prosess de siste årene. La oss kalle det en radikaliseringsprosess, hvor hans ideologiske ståsted har blitt forsterket og som da har ledet til disse gjerningene. Men når han bestemte seg det vet vi ikke.

Også familien skal ha merket at 21-åringen endret seg den siste tiden.

– Men at det skulle føre til noe slikt som dette, hadde de aldri forestilt seg, sa farens bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra til NRK tirsdag.

Hjort-Kraby sier at avhør av familien, venner og medelever på Fosen folkehøyskole, hvor Manshaus var elever frem til mai, blir sentralt videre.

Forlenger sikkerhetstiltak

Politidirektoratet har i dag varslet politidistriktene om at de nasjonale tiltakene etter skytingen ved al-Noor Islamic Center i Bærum er forlenget ut neste uke.

Det dreier seg om forebyggende tiltak, som blant annet økt tilstedeværelse og bevæpning av innsatspersonell i forbindelse med større muslimske arrangementer.

Det skal ikke være snakk om noen konkrete trusler.