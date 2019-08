Familien i sjokk: Vil bidra til at slikt aldri skjer igjen

– Familien føler sjokk, sorg og fortvilelse, sier bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra til NRK.

Ifølge Hein Bæra har de fokus på å ta vare på hverandre og hjelpe politiet med å finne ut hva som har skjedd.

Advokat Vibeke Hein Bæra er farens bistandsadvokat. Foto: Anne Lognvik

– Far har vært i avhør i dag og vil hjelpe til med å belyse saken så godt som mulig. Familien har et sterkt fokus på håpet om at det tross alt skal komme noe godt ut av denne veldig vonde hendelsen.

Ifølge politiet har det ikke vært noen avhør av den siktede 21-åringen i dag. Det er heller ikke planlagt noe de neste dagene.

Familien bekriver Philip Manshaus som en forsiktig og følsom gutt , som har vært en del av en familie som også har opplevd mye vanskelig. De har ifølge advokaten opplevd at 21-åringen har endret seg den siste tiden.

Slik ser det ut inne i moskeen Du trenger javascript for å se video.

– Men at det skulle føre til noe slikt som dette, hadde de aldri forestilt seg, sier Hein Bæra.

Familien, skal ifølge bistandsadvokaten, være opptatt av åpenhet rundt hva som skjer med unge mennesker i samfunnet i dag.

– Nå må vi først og fremst få svar på hva det var som skjedde med Philip, og som førte til denne situasjonen. Det vil politiets etterforskning forhåpentlig gi svar på.

– En elsket datter

I tillegg til angrepet på moskeen i Bærum er 21-åringen siktet for drapet på sin 17 år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Manshaus ble mandag varetektfengslet i fire uker.

Gjennom sin bistandsadvokat Elisabeth Hagen utrykker også moren sorgen over å ha mistet sin 17 år gamle datter.

SORG: Blomster utenfor hjemmet til den drepte jenta i Bærum mandag morgen. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Johanne var en elsket datter. Klok, reflektert, nysgjerrig på livet og samfunnet. En jente med mange fremtidsplaner. Omsorgsfull, kjærlig og hjemmekjær. En flott 17 - åring på full fart fram i livet.

– Tomheten og sorgen over tapet av henne som vi føler er nesten ikke til å bære. Johanne er fratatt sin fremtid og tanken på alt hun ikke får oppleve gir oss en sorg som ikke er til å bære.

Minnes Johanne på skolen

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble funnet drept etter angrepet på Al-Noor moskeen i Bærum lørdag.

Hun skulle begynt på Sandvika videregående skole neste uke. Skolen holder denne uken åpent for å minnes 17-åringen. De har tent lys og lagt ut en kondolanseprotokoll de fremmøtte kan skrive i. Flere elever har møtt opp i morgentimene for å skrive en hilsen.

Mandag kondolerte Islamsk Råd Norge familien. De er også blant dem som har skrevet i kondolanseprotokollen som er lagt ut ved Sandvika videregående.