Advarer de som skal ut på byen: – Kjenner kulden mindre med alkohol

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Sibirkulden har truffet Østlandet, med temperaturer ned mot 20 minusgrader.

Kommuneoverlege Jannikken Bømvik-Fejzic advarer mot alvorlig nedkjøling knyttet til inntak av alkohol eller andre rusmidler.

Bømvik-Fejzic oppfordrer folk til å kle seg godt, ha en plan for hvordan man skal komme seg hjem.

Hun oppfordrer også foreldre til å snakke med ungdommen om bruk av alkohol og andre rusmidler. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Tilfeller med alvorlig nedkjøling er ofte knyttet til inntak av alkohol eller andre rusmidler, sier Jannikken Bømvik-Fejzic, kommuneoverlege i Fredrikstad.

Sprengkulda har for alvor truffet Sør-Norge. Lørdag kveld er det meldt ned mot 20 minusgrader flere steder på Østlandet.

Kommuneoverlege i Fredrikstad, Jannikken Bømvik-Fejzic ber folk om å være forsiktige i kulden. Foto: Privat

Kommuneoverlegen i Fredrikstad ber de som har tenkt seg ut på byen i helgen, om å tenke seg nøye om.

– Det er svært viktig å kle seg godt, også når man skal på fest. Når det er så kaldt ute må man være varmt kledd, og skodd, sier Bømvik-Fejzic.

– Det er også lurt å ha laget seg en plan for hvordan man skal komme seg hjem.

Politiet: – Ikke bli stående lenge for å vente på taxi

Natt til lørdag ble 14 kulderekorder slått på Østlandet. Det kalde været har blant annet ført til forsinkelser og innstillinger på toglinjene.

Også i natt vil temperaturene være lave. Denne helgen er derfor ikke tiden for tynnkledde festklær.

– Folk må sørge for at de kler seg godt, også til det som skjer til og fra utestedet. De bør sørge for at de kommer seg raskt hjem, og ikke bli stående lenge for å vente på taxi, sier Even Klund leder for nærpolitiet i Fredrikstad.

Even Klund leder for nærpolitiet i Fredrikstad ber folk om å kle seg godt. Foto: Tomas Berger/NRK / NRK

Uansett værforhold burde man være bevisst på mengden alkohol man inntar, mener Klund.

– Man bør ikke drikke for mye. Alkoholen gjør at man ikke kjenner kulda like mye som før. Om man skulle drikke mye, må man passe på at man ikke mister bevisstheten eller sovner noe sted, sier Klund.

– Hva gjør dere for å forberede dere til den kalde helgen?

– Vi forbereder oss ikke mer enn vanlig. Sannsynligheten er stor for at det blir en rolig helg, selv uten kulda. Jula og julebordstid over, og det er januar.

Mer utsatt for ulykker

Kommuneoverlege Jannikken Bømvik-Fejzic oppfordrer foreldre til å ta en ekstra prat med ungdommen, før de tar turen ut.

– Det er fornuftig å ta en prat om bruk av alkohol og andre rusmidler, man er mer utsatt for ulykker, inkludert nedkjøling, i ruspåvirket tilstand.

– Om man ser noen som trenger hjelp eller er for lite kledd – hva burde man gjøre?

– Som ellers i året bør man gjøre det man kan for å hjelpe personen. Hva man skal gjøre avhenger av situasjonen, men første prioritet er å hindre at personen blir nedkjølt, sier Bømvik-Fejzic.

– Hjelpe personen inn/tilby varme klær eller tepper. Dersom situasjonen tilsier at man bør tilkalle nødetater så gjør man det.