Tesla fortsetter med farlige bilfrakter

– Trist for demokratiet

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein i Frp mener at Sylvi Listhaug er utsatt for en heksejakt som mangler historisk sidestykke. Han tror likevel at Listhaug ved å trekke seg vil styrke regjeringssamarbeidet. Hun påtar seg mer ansvar enn det hun har, mener Leirstein.