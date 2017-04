– Dette er den største utstillingen jeg har noen gang har hatt. Og helt klart den beste, den mest modne. Bildene mine har en helt annen kraft nå enn de har hatt tidligere, sier kunstneren Vebjørn Sand fra Hvaler.

De siste årene har han satt seg grundig inn i den grusomme historien bak de tyske angrepene mot baskerbyen Guernica 26. april 1937.

Sand har vært på flere reiser til byen og har blant andre møtt Luis Iriondo, tidsvitnet som var 14 år da han opplevde angrepet.

– Jeg har lest alt jeg har kommet over om temaet og skrevet ned alt jeg har konkludert med. Så har jeg sendt mine tekster til en av de fremste ekspertene på Guernica, som har kvalitetssikret det jeg har samlet inn. Bildene er basert på disse tekstene, sier han.

Bildet «På taket av Karmelittklosteret» viser nonner som speider etter krigsflyene i Guernica. Foto: Galleri Fineart

– Bedre enn gjennombruddet

Arbeidet har ført til nesten 70 malerier som på hver sin måte viser de ulike individenes historier fra dagen. Bildene stilles ut i Galleri Fineart i Oslo på 80-årsdagen for bombingen.

Portrett av den unge løytnanten Werner Mölders, en flyver i det tyske Luftwaffe. Foto: Galleri Fineart

Sand mener selv at han overgår sin kritikerroste og millionselgende utstilling Scener fra andre verdenskrig.

– Jeg vet at dette er bedre enn den forrige utstillingen, som jo var første gang jeg i min karriere fikk gode kritikker. Utstillingen med bilder fra andre verdenskrig ble mitt gjennombrudd i Norge. Men jeg mener dette er bedre.

Du har malt en helt grusom historie. Hva gjør det med deg som menneske?

– Det er en todelt opplevelse. Når jeg gjør undersøkelser, møter mennesker og tidsvitner og går inn i denne grusomhetens teater, med det absurde bakteppet av disse vanvittig gale menneskene som utførte dette, så er det nesten ikke til å bære. Men når jeg maler, så har jeg det utrolig morsomt. Da tar det faglige over.

– Mye mer enn Picasso sitt maleri

Vebjørn Sand er langt fra den første til å male hendelsene fra Guernica. Allerede to måneder etter bombingen malte Pablo Picasso det som ble et av hans mest kjente verker, «Guernica».

Men 51 år gamle Sand fra Hvaler mener bildet til Picasso, som henger på Reina Sofia museum i Madrid, har blitt mer kjent enn selve hendelsene.

– Picasso sitt maleri står egentlig i veien for det vendepunktet Guernica var. Det har blitt mer berømt enn selve byen og det som skjedde. Det er ikonisk som et bilde på krig og terror, men med all respekt for Picasso, Guernica er så mye mer enn det man ser i hans store, berømte maleri, slår han fast.