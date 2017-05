Nå vil Vebjørn Sand jobbe mer i Norge

Sand har viet store deler av de siste årene til å male bilder fra andre verdenskrig og den spanske borgerkrigen.

Nå ønsker kunstneren fra Hvaler å ta et steg hjem og male historier fra krigen i Norge.

– Jeg har jobbet med andre verdenskrig generelt, men jeg har ikke behandlet krigen i Norge. Det ser jeg for meg som et stort prosjekt, forteller han.

Åpnet ny krigsutstilling

Vebjørn Sand har bodd i New York de siste 17 årene. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Onsdag 26. april, på 80-årsdagen for bombingen av baskerbyen Guernica, åpnet 51-åringen sin største kunstutstilling til nå, «Guernica - et vendepunkt».

Utstillingen består av nesten 70 malerier som på hver sin måte viser de ulike individenes historier fra den grusomme dagen.

Men allerede før åpningen fortalte Sand til NRK at han har startet jobben med den norske krigshistorien.

– Jeg har fått en veldig fin kontakt med Holocaustsenteret, der er det fantastiske forskere. Jeg vil også kontakte andre institusjoner og fagfolk som kan sette meg inn i det. Så nå går jeg inn i en researchfase, sier han.

Flere hundre møtte opp i Galleri Fineart i Oslo da Vebjørn Sand åpnet sin største kunstutstilling, Guernica - et vendepunkt. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Trenger forandring

Samtidig røper Sand at han ønsker å gjøre flere nye ting hjemme i Norge og Europa de kommende årene.

Kunstneren flyttet til New York for 17 år siden og åpnet galleri i verdensmetropolen i 2007.

– Jeg har kanskje behov for å lade om grepet. Jeg trenger litt forandring etter å ha drevet med det samme i 10 år, for det har vært så intenst.

Han understreker imidlertid at New York kommer til å være viktig for både ham og resten av familien også fremover.

– Men jeg har lyst til å bruke mer tid i Norge og Europa. 17 år er en stund i et menneskes liv, sier han.

Trollslottet på Frognerseteren, som ble satt opp i 1997, fungerte blant annet som utendørsgalleri for Vebjørn Sands bilder fra Antarktis. Foto: Jan Greve / NTB scanpix

Vil lage monumenter

Vebjørn Sands Keplerstjerne under fullmånen ved Gardermoen i 1999. Foto: Jan Greve / NTB scanpix

51-åringen har allerede jobbet hjemmefra i flere måneder - fra brorens atelier på Tjøme - etter at han brakk beinet på juleferie hjemme hos foreldrene på Hvaler.

– Akkurat nå har jeg et kjempefint arbeidslokale her og jobber med min yngste bror Eimund. Vi skal jobbe med en del geometriprosjekter. Jeg var jo aktiv med det i Norge før jeg dro ut, sier Sand.

På 90-tallet sto Vebjørn Sand bak flere store prosjekter.

Trollslottet, som ble oppført ved Frognerseteren i Oslo, Keplerstjernen, en enorm stjerne i glass og lys som ruver på tre høye sokler 40 meter over bakken ved Oslo lufthavn Gardermoen, og Leonardobroen i Ås er noen av dem.

– Men jeg har ikke gjort noe særlig i Norge siden det. Eimund og jeg har jobbet mye sammen før og har lyst til å jobbe mer med denne typen ting i Norge fremover, flere monumenter og dekorasjoner, forteller kunstneren.