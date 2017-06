Ungdomsrådet kjempet for regnbueflagg – nå er de klippet bort

Noen har klippet snorene som flaggene hang i. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Jeg synes det er forferdelig trist å se. Det er bare håpløst. Det er ikke mer å si, sier en skuffet kultursjef i Marker, Else Marit Svendsen.

Skulle hylle mangfoldet

Torsdag hang ungdommer i Ørje opp pride-flagg på kommunale flaggstenger for å hylle mangfoldet, etter at det ble vedtatt i kommunestyret. I natt ble to flagg klippet ned og erstattet med et Nordfront-klistremerke.

Anna Marie Halvorsrud, medlem i Marker ungdomsråd, fortviler over at noen har klippet ned flaggene. Foto: Martin Tangen Schmidt

– Vi ble veldig overrasket. Vi hadde troen på at dette kom til å bli veldig bra. Poenget var å vise at vi er en kommune som bryr oss om alle sammen, sier medlem i Marker ungdomsråd, Anna Marie Halvorsrud.

Planen var å flagge i hele juni. Halvorsrud frykter at hendelsen skremmer folk.

– Det er trist for dem som er homofile eller lesbiske. Det kan være de tar dette inn over seg. Og de som ikke har kommet ut enda, kan bli enda mer skeptiske, sier hun.

Kommer nye flagg

Dette klistremerket er klistret på en av stengene. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Det var Smaalenenes Avis som først skrev om saken. På klistremerket som er klistret på den ene stanga står nettadressen til den nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen. De søkte om å få demonstrere i Fredrikstad i juli under parolen «knus homolobbyen». Fredag gjorde politiet helomvending og sa nei til demonstrasjon i juli fordi de frykter opptøyer.

Halvorsrud er usikker på om de skal henge opp nytt flagg.

– Vi er jo litt skeptiske til om det samme kommer til å skje igjen. Men vi har jo lyst å få det opp igjen, siden vi kjempet for å få det opp.

Kultursjefen er ikke i tvil om at flaggene skal heises igjen.

Kultursjef i Marker, Else Marit Svendsen, sier at de skal ordne nye flagg. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– De kommer opp, helt klart. Det kommer nye snorer og nye flagg.

Anmelder saken

Kultursjefen sier at hun ikke ønsker å spekulere i hvem som har kappet snorene, men sier at de kommer til å anmelde hendelsen.

NRK har ikke fått kontakt med lederen for Den nordiske motstandsbevegelsen på Østlandet for en kommentar.