Ulv ble fanget i inngjerding etter å ha tatt sau

– Det er en ulv som har kommet seg inn på et beite. Meldingen jeg har fått går ut på at det er tatt to sauer. Jeg har ikke vært der og sett selv, så jeg kan ikke si noe særlig mer om det nå, forteller rovviltkontakt i Statens naturoppsyn Jan Kåre Lie til NRK i 21.30-tiden.

Arve Holm Lilletorp var en av mange som fikk se ulven i Rakkestad på nært hold. Foto: Petter Larsson/NRK

Ifølge Rakkestad Avis skal ulven være fanget innenfor strømgjerdene i saueinnhegningen på stedet.

Innhegningen skal være åpnet slik at ulven skal kunne komme seg ut.

– Det er første gang jeg opplever en ulv to meter unna. Den kom bort mot gjerdet og glefset mellom ståltråden her. Jeg er ikke særlig redd for ulven, men det er helt sprøtt at den kommer så tett på, sier Arve Holm Lilletorp som var på stedet.

Ulven ble stanset av de strømførende rovviltgjerdene da den skulle finne veien ut av beitet. Foto: Petter Larsson/NRK

Like før klokken 22 var en patrulje fra politiet på plass for å be de skuelystne om å forlate stedet. Da hadde ulven fremdeles ikke kommet seg ut.

– Vi ble kontaktet av miljøvernsjefen hos Fylkesmannen og spurt om vi kunne bistå med å holde folk borte. Det er en del mennesker som har samlet seg for å se på og det stresser ulven, forteller operasjonsleder Bjarte Norheim i Øst politidistrikt.

Politiet ankom stedet like før klokken 22 tirsdag kveld. De ba folk som ønsket å se på ulven om å fjerne seg for å ikke. Foto: Petter Larsson/NRK

Rovviltkontakt Jan Kåre Lie vet foreløpig ikke vet mer om saueangrepet enn det han har blitt fortalt av andre. Han forteller at han skal til stedet på onsdag for å dokumentere hva som har skjedd.

– Jeg har egentlig bare fått en henvendelse. Ulven er observert på beitet av flere personer. Jeg ble oppringt av folk som så at den var der, sier han til NRK.

