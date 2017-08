Ulv skutt mens den jaget sau

– Jeg vil tro det er det, sier rovviltkontakt i SNO Kjell Arvid Briskodden til NRK om ulven som ble skutt ved Bergsund på Østre Toten i morgentimene i dag.

Briskodden forteller at det må tas DNA-prøver før det kan bekreftes om det er den svenske tispa som har tatt rundt 300 sau i Hurdal, Gran og på Toten i sommer som nå er død, men mye tyder på at det er samme ulv.

Rykket ut i natt

Ulvetispa som ble skutt i Østre Toten ble observert jagende på en saueflokk i morgentimene mandag. Da var et jaktlag allerede ute.

– Det viste seg at vi fikk masse skader på sau natt til i går og da rykket vi ut med åtte- ti menn. Da ble den observert klokka fem i dag tidlig jagende etter sau. Da ble den skutt, forteller fellingsleder Kjell Bakken.

FELLINGSLEDER: Bakken måler den døde ulvetipsa før den sendes til Trondheim for DNA-analyse. Foto: Dag Kessel / NRK

Han fastslår at ulven er en tispe.

– Det er forhåpentligvis den som har herjet her i hele sommer, sier Bakken som forteller at fellingen er en god nyhet for de involverte.

– Det er en stor lettelse. Dette har vært en helt spesiell sommer, ikke minst blant beitebrukerne og oss i fellingslagene, sier han.

TROLIG FELT: Denne svenske tispa er trolig felt i løpet av natten. Foto: Fellingslaget i Gran

– Skal tas ut

På fredag sa landbruksminister Jon Georg Dale at ulven som har forårsaket den håpløse beitesituasjonen i Hurdal, på Hadeland og Toten i sommer, skal tas ut.

– Denne ulven skal tas ut. og vi skal stille de ressursene som er nødvendig, sa Dale til NRK.