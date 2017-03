Terrordømt Fredrikstad-mann delvis frikjent

Det er VG som melder at Borgarting lagmannsrett har avgitt sin kjennelse torsdag ettermiddag.

Hassan Ahmed fra Fredrikstad og Adam Idrisovich Magomadov ble dømt til henholdsvis seks og sju og et halvt års fengsel i Oslo tingrett sist høst. Dette skjedde etter at Ahmeds sønn ble pågrepet i en politiaksjon på Greåker, og i fjor dømt til åtte års fengsel for å ha sluttet seg til IS:

Fakta om terrorsaken i Oslo tingrett Ekspandér faktaboks En 24 år gammel norskpakistaner fra Østfold står tiltalt for å ha deltatt i terrorhandlinger under borgerkrigen i Syria og for å ha forsøkt å rekruttere andre i et terrorforbund.

Påtalemyndigheten mener han var tilknyttet de ytterliggående organisasjonene Den islamske stat (IS) og Jabath al-Nusra, samt en tredje gruppering utelukkende bestående av fremmedkrigere.

Det er første gang en Syria-farer er tiltalt etter straffelovens 147 a, som innebærer «å ha planlagt eller forberedt en terrorhandling ved å inngå forbund med noen om å begå en slik straffbar handling».

24-åringen er også tiltalt etter straffelovens § 147 d, for å ha deltatt i, rekruttert medlemmer eller ytt økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon.

Aktor har lagt ned påstand om åtte års fengsel. Forsvarer ber om full frifinnelse.

Faren til 24 åringen er også tiltalt for terrorvirksomhet.

24-åringen nekter straffskyld. Han hevder han dro til Syria for å drive hjelpearbeid, samt at han på et tidspunkt var væpnet vakt. Kilde: NTB/NRK

Dro til kalifatet

En måned etter at IS erklærte sitt islamske kalifat i deler av Irak og Syria sommeren 2014 reiste de to til Syria. Ahmed er frikjent fra å ha inngått terrorforbund, men lagmannsretten mener han er skyldig i deltagelse i en terrorgruppe. Magomadov nådde ikke fram med sin anke.

– Det er uklart for oss hvorfor Ahmed ble frikjent for terrorforbund, men vi er tilfreds med at retten har funnet at den andre tiltalte Magomadov skulle dømmes etter denne paragrafen, sier statsadvokat Frederik G. Ranke til VG.

Hva lagmannsrettens delvise frikjennelse får å si for straffeutmålingen for Ahmed er ikke kjent. Retten skal uttale seg om det i morgen.