Et års fengsel for promillekjøring

En mossing i slutten av 50-årene er dømt for promillekjøring for 19. gang og for kjøring uten førerkort for 20. gang. Moss tingrett fant mannen skyldig i å ha kjørt bil med 2,75 promille i Halden i april i fjor. Han er også tatt for å kjøre moped i Rygge. Mannen er også dømt for trusler og sjikane mot politibetjenter. Dommen fra Moss tingrett lyder på fengsel i et år og en bot på 10.000 kroner.