Misbrukte gedigen Norge-sjanse: – Et katastrofalt dårlig valg

Fra å ha blitt utspilt mot slutten av første omgang i VM-kvalifiseringskampen mot Tsjekkia, gikk Norge til å spille festfotball de siste 45 minuttene.

Men det ble med scoringen til Alexander Søderlund fra straffemerket, for da Tarik Elyounoussi kunne sendt Norge foran etter snaue 60 minutter, satte han ballen rett på keeper i stedet for å spille til Alexander Søderlund, som var alene med keeper.

FORTVILET: Tarik Elyounoussi. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Fra min side så....Slike sjanser får man ikke misse om man vil vinne fotballkamper. Man blir jo skuffet, for man ser at de er helt uten press, og da er man jo nesten sikker på mål. Men alle gjør feil, sier landslagstrener Lars Lagerbäck til TVNorge.

NRKs fotballeksperter er klare i sin tale.

– Det er noe av det verste jeg har sett. Han har to alene med keeper, også velger han å skyte rett på keeper. Det er nærmest så man skulle kappa beina av Tarik Elyounoussi. Det er helt ubegripelig! sa NRKs fotballekspert Karl Petter Løken under radiosendingen.

Sterke reaksjoner

– Det var et katastrofalt dårlig valg av ham, sier NRK-ekspert Lise Klaveness.

– Jeg får litt vondt av ham. Folk sier han setter seg selv foran laget, men det er jeg ikke med på. Han har hatt en god kamp og blir litt heit i toppen. Det er ikke ofte du kommer to mot én, og da er det lett å få for mye selvtillit og gi seg selv for god tid, sier hun videre.

Også på Twitter kom reaksjonene raskt.

Sa sorry

Etter kampen sa Elyounoissi unnskyld til Søderlund.

– Det ble et par sorry, men vi går videre. Han tok det fint. Jeg ga jo straffe til «Søder'n», sier Olympiakos-spilleren til NRK.

– Hva tenkte du?

– Jeg tenker ikke, og det er problemet. Når jeg bryter igjennom, er jeg alene og tenker at jeg skal skyte. Så ser jeg «Søder'n» kommer, men jeg klarer ikke å tenke. Helt ærlig, det er vanskelig å forklare hvordan det skjedde. Alle som så på skjønner jo at jeg skal sentre. Jeg tar den på min kappe, forklarer han.

– Jeg tenkte at der burde du kanskje spilt. Det var litt kjipt men sånn er det. Jeg brukte noen sterke ord for å gi beskjed, men det går bra nå, sier Søderlund til NRK.

SE MÅLENE: Bilder med tillatelse fra TVNorge.

Ble nesten utspilt

På forhånd etterlyste landslagssjefen aggressivitet og intensitet fra Norge-spillerne, og svensken ble hørt den første halvtimen på Ullevaal. Men at Tore Reginiussen måtte ut med skade, så ut til å prege laget. For samtidig begynte et voldsomt Tsjekkia-press.

– Norge lever farlig. Norge lever veldig farlig på Ullevaal, uttalte NRKs kommentator Olav Traaen.

Og det var riktig. Noen minutter senere havnet et innlegg fra høyre på hodet til en relativt umarkert Theodor Gebre Selassie. Venstrebacken støtet inn ledelsen til gjestene.

– Vi er nesten blitt utspilt de siste 10–15 minuttene, så det var fortjent, mente NRKs ekspert Løken.

Straffescoring og kjempemiss

Hva Lagerbäck sa til herrene i pausen, vites ikke, men etter å ha unngått en ny kalddusj med en nødskrik, ble det pluselig kjempestemning i Oslo.

Først da Elyounoussi fikk ballen og dro seg inn i sekstenmeteren. Han felt og skaffet straffe til Norge.

Den fikk Alexander Søderlund æren av å ta. Angriperen smalt utlikningen i nettaket. I stedet for å feire, samlet han resten av laget tilbake til egen halvdel.

STRAFFEMÅL: Alexander Søderlund utlignet for Norge fra straffemerket mot Tsjekkia. Han tok seg ikke lang tid til å feire, og pekte på ballen for å få lagkameratene tilbake på egen halvdel. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Og bare noen minutter senere kom Norge til en gigantisk sjanse. Elyounoussi snappet ballen og kom helt alene med keeper, men i stedet for å spille til lagkamerat Søderlund alene foran mål, avsluttet han selv – rett på keeper.

Den gode perioden til Norge fortsatte og hjemmelaget presset på. Debutant Bjørn Maars Johnsen kom inn for Søderlund og markerte seg raskt. Det samme gjorde Mohamed Elyounoussi, som storspilte.

– Banens beste. Nå er det mye å glede seg over her ute, kommenterte Løken, som mente Norge hadde gjort en av sine beste landskamper på lang tid.

Men det ble 1–1 og poengdeling på Ullevaal.

– Det er definitivt et steg frem fra forrige kamp, men fortsatt en del å jobbe med, sier Lagerbäck til TVNorge.