For ett år siden ble tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen (16) funnet døde i en leilighet i Spydeberg i Indre Østfold. Søstrene døde trolig etter heroinoverdoser.

De to siste årene før søstrene døde, var de innom tolv ulike institusjoner.

Statsforvalteren i Vestland har undersøkt behandlingen Mina og Mille mottok fra helsevesenet og barnevernet i årene før de døde.

De har avdekt mangler i felles faglig forståelse, samarbeid og koordineringen av oppfølgingen av tvillingjentene.

– Vi har kommet frem til at Mina og Mille ikke fikk den hjelpen de skulle hatt. Svikten gjelder i stor grad helheten og samhandlingen, sier statsforvalter Liv Signe Navarsete.

Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

Hun sier det trenges et kraftig arbeid for å sikre at hjelpen blir bedre.

– De har blitt kasteballer. Jeg håper vi kan få en diskusjon i det offentlige rom som sikrer at man tar tak i dette. Det er ikke bare i Østfold dette skjer. Vi ser samme svikten andre steder.

Les bakgrunn for saken: Tvillingdødsfallet i Spydeberg: – Nå kommer sannheten frem

Foreldrene preget

Tvillingenes foreldre, Kirsti Skogholm og Kim Andre Hjalmarsen, fulgte pressekonferansen i Oslo.

– Det som er tragisk er at det var dette her vi ropte om, sier Skogholm.

– Det jeg synes er fryktelig er at de som jobber i dette her hver eneste dag vet hvilke rettigheter barna har, og hva de skal ha. Da synes jeg det er ille at de på en måte har gjort dette her, og likevel vet de at det ikke er slik de skal behandle denne gruppen med sårbare ungdommer.

Jentenes mor Kirsti Skogsholm er på plass for å følge pressekonferansen. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

Hun sa til NRK tirsdag at det ville bli vondt å følge pressekonferansen. Skogholm håper Sykehuset Østfold og Indre Østfold kommune har lært av saken.

– Det kan ikke være dette her vi skal presentere for andre ungdommer og andre i lignende situasjoner. Samarbeidet mellom instansene er nødt til å komme på plass.

– Hvis ikke det kommer noen endringer nå, så er det ikke noe vilje i samfunnet eller hos de som jobber med dette for å få til en endring.

– Manglende samarbeid

Statsforvalteren mener følgende svikt har skjedd:

Indre Østfold kommune sørget ikke for at Mina og Mille mottok forsvarlige helsetjenester.

Sykehuset Østfold har brutt kravet om forsvarlig virksomhet. Det tok lang tid før jentene ble kartlagt. Hjelpen de fikk var heller ikke tilpasset Mina og Milles behov.

– Manglende samarbeid og kontinuitet i overganger førte til uønskede brudd i behandlingen og brå avslutninger. Dette var ikke til Mina og Mille sitt beste.

Se Statsforvalteren i Vestland sin pressekonferanse om saken. Du trenger javascript for å se video. Se Statsforvalteren i Vestland sin pressekonferanse om saken.

Det er ikke avdekket lovbrudd hos barnevernet, Fossumkollektivet eller tilbudet søstrene fikk fra Sykehuset Innlandet.

Sykehuset Østfold beklager

Tilsynet slår fast at Sykehuset Østfold har brutt kravet til forsvarlighet på flere områder.

– Vi klarte ikke å gi Mina og Mille et godt nok tilbud. Det er vi lei oss for, sier Andreas Joner, klinikksjef i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling i pressemelding.

– Dette er en forferdelig trist sak og vi føler særlig med foreldrene til Mina og Mille som har opplevd det som må være det verste man kan oppleve som foreldre. Vi beklager at tilbudet til jentene ikke har vært godt nok, sier Joner.

Foto: Rahand Bazaz / NRK

Tilsynet påpeker at det tok lang tid før jentene ble kartlagt for annen problematikk. Hjelpen og behandlingen ble ikke tilpasset Mina og Milles behov, og de fikk ikke nødvendig kontinuitet i oppfølging av sine helsevansker.

– Det er alvorlig at statsforvalteren mener vi har brutt forsvarlighetskravet på flere områder. Tilsynsrapporten viser at vi ikke er gode nok til å utrede og behandle unge som står i en svært vanskelig situasjon med komplekse lidelser, sier Joner.

Sykehuset jobber nå med tiltak. De ser på muligheten for å utvide døgntilbudet for barn og ungdom opp til 15 år. Klinikken har allerede styrket kapasitet for å følge opp pasienter med spiseforstyrrelser i denne aldersgruppen.

Innrømmer feil

Også Indre Østfold kommune beklager at jentene ikke fikk den hjelpen de trengte.

Kommunen vil følge opp innholdet i rapporten og jobbe med de forbedringspunktene Statsforvalter påpeker. Noe av arbeidet er allerede påbegynt.

– Først og fremst vil jeg på vegne av kommunen uttrykke vår dypeste medfølelse og beklagelse til familie, sier fungerende ordfører Kathrine Hestø Hansen.

Fungerende ordfører Kathrine Hestø Hansen beklager til familien på vegne av kommunen. Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

– Rapporten slår fast at Indre Østfold kommune ikke har levert forsvarlige på ett av de to områdene det er gjennomført tilsyn. Det skal ikke forekomme og det beklager vi sterkt.

– Når det i tillegg skjer i en sak som får et så tragisk utfall, at vi mister to unge flotte jenter med hele livet foran seg, så gir det en ekstra tung og trist dimensjon.

Dette har skjedd siden Mina og Mille døde To jenter funnet døde Natt til søndag 8. januar rykket politiet ut til en leilighet i Spydeberg. Der ble Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) funnet livløse. De døde etter en overdose heroin. Senere samme dag ble det klart at jentene som ble funnet hadde tiltak gjennom barnevernet.

To menn blir pågrepet En nå 28 år gammel mann ble pågrepet på adressen jentene ble funnet, og ble siktet for uaktsomt drap. Samme dag ble en nå 19 år gammel mann pågrepet og siktet for å ha solgt narkotika til tvillingene. Begge nekter straffskyld.

Vil granske dødsfall i barnevernet Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ber Helsetilsynet granske alle dødsfall knyttet til barnevernsinstitusjoner de siste fem årene.

Åpner tilsyn Statsforvalteren i Oslo og Viken åpner tilsyn for å undersøke om Mina og Mille fikk forsvarlig hjelp og oppfølging fra barnevernet og helsevesenet.

Etterlyser bedre samarbeid Barneombud Inga Bejer Engh mener samarbeidet mellom helsevesenet, barnevernet og skolene er for dårlig. I et intervju med TV 2 sa hun at det haster å få på plass et system som fungerer optimalt.

Begravelsen En fullsatt Askim kirke tar farvel med Mina og Mille. I dødsannonsen skriver familien «To skjebner, ett liv. Sammen kom dere inn i livet vårt, sammen har dere nå forlatt oss.» Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Skal føre tilsyn med Sykehuset Østfold Statsforvalteren i Oslo og Viken bestemmer seg for å føre tilsyn med Sykehuset Østfold.

Dødsårsaken er klar Politiet mottar den endelige obduksjonsrapporten etter tvillingsøstrenes dødsfall. Politiet mener jentene døde av heroinoverdoser.

Endringer i tilsynssaken Statsforvalteren i Vestland tar over den pågående tilsynssaken, fordi Statsforvalteren i Oslo og Viken har behandlet flere av sakene til Mina og Mille.

Barnevernet innrømmer feil Barnevernet mener tvillingsøstrene ikke fikk nødvendig hjelp i spesialisthelsetjenesten. Barnevernet innrømmer også at de har gjort feilvurderinger i sitt arbeid.

Mor får åpenhetspris Moren til Mina og Mille, Kirsti Skogsholm, får Mental Helses åpenhetspris. Skogsholm får prisen for mot og åpenhet hun har vist i kampen for å belyse manglene i psykisk helsevern.

Fikk manglende helsehjelp Åtte alvorlig psykisk syke jenter, inkludert Mina og Mille, har dødd de siste fem årene mens de bodde på barnevernsinstitusjon. Helsetilsynet mener alle åtte fikk manglende helsehjelp før de døde.

Spesialenheten kobles på Spesialenheten for politisaker vil undersøke politiets arbeid i forkant av dødsfallene. Politiet unnlot å spore søstrenes mobiltelefoner, til tross for at ansatte på institutsjonen Fossumkollektivet ba om det.

Tiltalt for overgrep mot Mina Rettsaken starter mot en mann i 30-årene som er tiltalt for seksuelle overgrep mot Mina. Mannen nektet straffskyld for overgrep, men ble senere dømt til fengsel i ett år og to måneder.

Spesialenheten åpner etterforskning Spesialenheten for politisaker har åpnet etterforskning mot Øst politidistrikt etter dødsfallene. Politiet sporet ikke tvillingsøstrenes mobiler da de ble meldt savnet rundt ett døgn før de ble funnet døde. Vis mer

Fossumkollektivet: – De ansatte gjorde jobben sin

Mina og Mille bodde på rusbehandlingsinstitusjonen Fossumkollektivet da de døde. Rundt ett døgn før de ble funnet ble de meldt savnet fra institusjonen.

Daglig leder i Fossumkollektivet Mona Spakmo sier rapporten slår fast at deres arbeid med tvillingene har vært i tråd med regelverket.

– De ansatte som var på jobb gjorde jobben sin, og vel så det, det skjebnesvangre døgnet. De kunne ikke gjort noe mer eller annerledes for å forhindre det tragiske utfallet.

Spakmo håper rapporten tilsynsrapporten kan bidra til at lignende hendelser ikke vil oppstå i fremtiden.

– Dødsfallene står fortsatt som en svært sorgtung hendelse i Fossumkollektivets historie. Vi håper mor og far får svar i denne rapporten