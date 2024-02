Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks I januar i fjor ble tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen (16) funnet døde i en leilighet i Spydeberg.

På to år var søstrene innom tolv ulike institusjoner på Sør- og Østlandet. Det mener moren var svært uheldig.

Statsforvalteren har undersøkt om Mina og Mille fikk forsvarlig oppfølging fra barnevernet og helsevesenet. Konklusjonen fra undersøkelsene blir presentert onsdag.

Jentenes mor er spent, og gruer seg til å høre konklusjonene. Hun mener barnevernet, Bufetat og helsevesenet må bli bedre til å samarbeide. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

8. januar i fjor ble tvillingsøstrene Mina og Mille Hjalmarsen (16) funnet livløse på en adresse i Spydeberg. Senere ble det klart at de trolig døde av heroinoverdoser.

Sommeren 2020 utviklet søstrene alvorlige spiseforstyrrelser. Senere fikk de adferdsproblemer, og begynte å eksperimentere med rus.

I løpet av to år var Mina og Mille innom tolv ulike institusjoner på Sør- og Østlandet. Det var svært uheldig, mener jentenes mor Kirsti Skogsholm.

– Det var ikke noen ting som var organisert noe sted. Det var et kaos fra start til slutt som jeg aldri trodde at jeg skulle oppleve innenfor verken helsesektoren eller noen andre instanser som kom inn i bildet.

Kirste Skogsholm valgte tidlig å være åpen om døtrenes møte med helsevesenet og barnevernet. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

De siste årene har minst åtte alvorlig psykisk syke jenter dødd mens de bodde på barnevernsinstitusjon. Alle fikk manglende helsehjelp.

– Nå kommer sannheten frem

Rundt to uker etter Mina og Milles død bestemte Statsforvalteren seg for å undersøke om søstrene fikk forsvarlig oppfølging fra barnevernet og institusjonene de bodde på.

Nå har både Fossumkollektivet, Helse Sør-Øst, og barnevernstjenesten i Indre Østfold blitt gransket.

Rapporten fra undersøkelsene blir lagt frem på en pressekonferanse onsdag.

– Det blir fryktelig vondt. Nå kommer på en måte sannheten opp og frem. Jeg forventer at de kommer med en del forklaringer på hvorfor vi endte opp med det utfallet vi fikk, sier Skogsholm.

Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen ble bare 16 år gamle. Foto: Privat

Dette har skjedd siden Mina og Mille døde To jenter funnet døde Natt til søndag 8. januar rykket politiet ut til en leilighet i Spydeberg. Der ble Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) funnet livløse. De døde etter en overdose heroin. Senere samme dag ble det klart at jentene som ble funnet hadde tiltak gjennom barnevernet.

To menn blir pågrepet En nå 28 år gammel mann ble pågrepet på adressen jentene ble funnet, og ble siktet for uaktsomt drap. Samme dag ble en nå 19 år gammel mann pågrepet og siktet for å ha solgt narkotika til tvillingene. Begge nekter straffskyld.

Vil granske dødsfall i barnevernet Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ber Helsetilsynet granske alle dødsfall knyttet til barnevernsinstitusjoner de siste fem årene.

Åpner tilsyn Statsforvalteren i Oslo og Viken åpner tilsyn for å undersøke om Mina og Mille fikk forsvarlig hjelp og oppfølging fra barnevernet og helsevesenet.

Etterlyser bedre samarbeid Barneombud Inga Bejer Engh mener samarbeidet mellom helsevesenet, barnevernet og skolene er for dårlig. I et intervju med TV 2 sa hun at det haster å få på plass et system som fungerer optimalt.

Begravelsen En fullsatt Askim kirke tar farvel med Mina og Mille. I dødsannonsen skriver familien «To skjebner, ett liv. Sammen kom dere inn i livet vårt, sammen har dere nå forlatt oss.» Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Skal føre tilsyn med Sykehuset Østfold Statsforvalteren i Oslo og Viken bestemmer seg for å føre tilsyn med Sykehuset Østfold.

Dødsårsaken er klar Politiet mottar den endelige obduksjonsrapporten etter tvillingsøstrenes dødsfall. Politiet mener jentene døde av heroinoverdoser.

Endringer i tilsynssaken Statsforvalteren i Vestland tar over den pågående tilsynssaken, fordi Statsforvalteren i Oslo og Viken har behandlet flere av sakene til Mina og Mille.

Barnevernet innrømmer feil Barnevernet mener tvillingsøstrene ikke fikk nødvendig hjelp i spesialisthelsetjenesten. Barnevernet innrømmer også at de har gjort feilvurderinger i sitt arbeid.

Mor får åpenhetspris Moren til Mina og Mille, Kirsti Skogsholm, får Mental Helses åpenhetspris. Skogsholm får prisen for mot og åpenhet hun har vist i kampen for å belyse manglene i psykisk helsevern.

Fikk manglende helsehjelp Åtte alvorlig psykisk syke jenter, inkludert Mina og Mille, har dødd de siste fem årene mens de bodde på barnevernsinstitusjon. Helsetilsynet mener alle åtte fikk manglende helsehjelp før de døde.

Spesialenheten kobles på Spesialenheten for politisaker vil undersøke politiets arbeid i forkant av dødsfallene. Politiet unnlot å spore søstrenes mobiltelefoner, til tross for at ansatte på institutsjonen Fossumkollektivet ba om det.

Tiltalt for overgrep mot Mina Rettsaken starter mot en mann i 30-årene som er tiltalt for seksuelle overgrep mot Mina. Mannen nektet straffskyld for overgrep, men ble senere dømt til fengsel i ett år og to måneder.

Spesialenheten åpner etterforskning Spesialenheten for politisaker har åpnet etterforskning mot Øst politidistrikt etter dødsfallene. Politiet sporet ikke tvillingsøstrenes mobiler da de ble meldt savnet rundt ett døgn før de ble funnet døde. Vis mer

Frykter flere dødsfall

Høsten 2020 flyttet Mina, Mille og moren inn på Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk i Fredrikstad for å behandle jentenes spiseforstyrrelser.

Der fikk de bo fra mandag til fredag. Helgene måtte tilbringes andre steder, fordi de kun mottok behandling i ukedagene.

Tolv ulike steder på to år Ekspander/minimer faktaboks September 2020 blir Mina og Mille lagt inn på Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk. Januar 2021 skrives søstrene ut fra Åsebråten og får sin første frivillige langtidsplassering i barnevernet. April 2021 får tvillingene sin første tvangsplassering i barnevernet. Ifølge moren var det her de begynte å eksperimentere med rus. Mars 2022 flytter Mina og Mille hjem. Moren mener jentene ble stadig dårligere da de var under barnevernets omsorg. Høsten 2022 flytter søstrene frivillig inn hos Fossumkollektivet i Indre Østfold. Der bodde Mina og Mille frem til de ble funnet døde i januar i fjor. Totalt var tvillingene innom tolv ulike institusjoner på to år.

Samtidig som Åsebråten forsøkte å hjelpe søstrene, utviklet de adferdsproblemer, forteller Skogsholm.

– Hvis du da ender opp med å begynne med rus, så får du heller ikke noe hjelp innenfor psykisk helse, for da må du være rusfri før du får for eksempel traume­behandling, som mine jenter trengte.

Skogsholm mener barnevernstjenesten, Bufetat og helsevesenet må samarbeide bedre for å unngå flere lignende dødsfall.

– Hvis vi ikke setter oss ned nå og gjør en del endringer på systemet vi har, så ender vi opp med flere slike historier.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

To menn er siktet

Kort tid etter jentene ble funnet døde, ble en mann siktet for uaktsomt drap.

En annen mann ble siktet for å ha solgt narkotika til søstrene, og for å ha hensatt dem i en hjelpeløs tilstand.

– De har fortsatt status som siktet, opplyser politiadvokat Benedicte Granrud.

To menn ble siktet i saken samme dag som Mina og Mille ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg. Foto: Freddie Larsen

Politiet unnlot å spore telefonene til Mina og Mille da de ble meldt savnet, til tross for at Fossumkollektivet ba om det.

I november ble det kjent at Spesialenheten for politisaker startet etterforskning. De undersøker om noen ansatte i politiet har gjort noe straffbart.

– Spesialenheten har i sakens anledning innhentet en rekke dokumenter fra Øst politidistrikt, som gir grunnlag for å ta avhør av flere tjenestepersoner, både med status som vitne og mistenkt, skriver påtalefaglig etterforskningsleder Kari-Anne Hille Valla i en e-post til NRK.

Fikk pris for åpenheten

Bare fire dager etter Mina og Mille døde, bestemte Skogsholm og døtrenes far seg for å stå frem med sin historie.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde hatt noen som meg da jeg opplevde å få to så alvorlige syke barn. Jeg spurte gjentatte ganger om det var noen pårørende som jeg kunne få hjelp av.

Etter et lengre intervju Kirsti Skogsholm gjorde med TV 2 mottok hun over tusen tilbakemeldinger. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

I oktober ble Kirsti Skogsholm tildelt Mental Helses Åpenhetspris for sitt store mot, og åpenheten hun har vist i kampen med å belyse manglene i psykisk helsevern i Norge.

– Det var noe av det største som jeg har fått oppleve. Men det viser jo også hvor lite vi snakker om dette.

– Når jeg, som står i min største krise og min største sorg, velger å fortelle om hvordan vi opplevde å få to psykisk syke barn, så er det klart at det var enormt stort at de mente at det jeg hadde stor virkning på de som lever med dette her hver eneste dag.