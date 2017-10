Snapchat deler informasjon om overgrepsvideoer

Når du aksepterer Snapchats betingelser for å lage en konto, gir du samtidig selskapet rett til å åpne, vurdere og slette innhold som sendes via tjenesten.

Det har ført til at selskapet har sendt informasjon om seksualiserte bilder og videoer videre til myndighetene.

Politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos bekrefter at de får informasjon av Snapchat. Foto: Kripos

Det bekrefter politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos.

– Snapchat har en viss moderasjon av tjenesten og melder ofte inn bekymringer, for eksempel ved mistanke om at barn utnyttes, sier han til NRK.

Politioverbetjent Emil Kofoed ved Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos opplyser at de daglig mottar informasjon fra ulike tjenestetilbydere og utenlandske politimyndigheter om norske borgere som mistenkes for å besitte eller distribuere overgrepsmateriale av barn.

– Etter en vurdering her blir det i en del av tilfellene opprettet anmeldelse og sendt til distriktet der hvor mistenkte hører hjemme, forteller Kofoed.

Torsdag ble en 22 år gammel mann fra Nordland dømt til fengsel for å ha spredt materiale som viser overgrep mot barn, etter at han la ut en Snapchat-skjermdump på Facebook.

Lovpålagt å varsle

Bekymringsmeldingene fra Snapchat blir sendt til amerikanske myndigheter, som deretter kontakter norsk og internasjonalt politi.

– Dette er helt normalt hvis gjerningsmennene eller fornærmede ikke hører hjemme i USA. Mange amerikanske organisasjoner og tjenester er lovpålagt å varsle ved mistanke om at barn utnyttes seksuelt, sier Ludvigsen.

I retningslinjene står det blant annet at Snapchat ikke tillater:

Nakenbilder eller seksuelt innhold som involverer personer under 18 år – heller ikke deg selv.

Dette inkluderer å legge tegninger eller bildetekster til en snap for å gjøre den seksuelt ladet – selv som en spøk.

Kontoer som markedsfører eller distribuerer pornografisk innhold.

Høgskolelektor Cecilie Staude ved Handelshøgskolen BI etterlyser mer kunnskap om hvordan sosiale medier fungerer. Foto: Privat

Høgskolelektor Cecilie Staude ved Handelshøgskolen BI sier at mange ikke setter seg inn i retningslinjene før de oppretter en konto på sosiale medier.

– De fleste vet ikke hva de sier ja til når de aksepterer betingelsene. Vi sier blant annet vær så god til at de kan få bruke personopplysningene våre og det vi legger igjen av innhold. Det er det fortsatt mange som ikke vet, sier hun.

Barn mener regelverket er feil

Psykologspesialist Christan Lund-Hansen har i jobben på Åsebråten Barne- og Ungdomspsykiatriske Klinikk i Fredrikstad møtt flere barn mellom 8 og 14 år som har delt seksuelle bilder av seg selv eller andre.

Han har blitt nødt til å opplyse barn om at det er et lovbrudd å videresende bilder uten samtykke fra den som er avbildet og at de i enkelte faktisk kan produsere overgrepsmateriale.

– Barna får innspill fra pornografien og medier som forsvarer dette og gjør det akseptert. Noen av barna opplever at det er regelverket det er noe feil med, sier han.

Risikerer innreiseforbud

Ifølge Ludvigsen i Kripos kan det bli satt i gang en straffesak i Norge dersom bevisene er gode nok og politiet klarer å identifisere hvem som står bak.

Blir man dømt etter å ha delt eller truet til seg seksualiserte bilder, kan man risikere å bli dømt for voldtekt. Da kan konsekvensene bli store, forteller Lund-Hansen.

Psykologspesialist Christan Lund-Hansen sier at flere av barna han har snakket med synes det er lovverket det er noe feil med. Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK

– Man kan havne i en situasjon hvor man ikke får lov til å jobbe med barn i fremtiden. Du risikerer også innreiseforbud til USA. Det er det ikke mange på 15–16 år som tenker over.

Både Justisdepartementet og Utenriksdepartementet henviser til amerikanske myndigheter i saken.

– Utenriksdepartementet fører ikke oversikt over hvert enkelt lands innreisebestemmelser, skriver seniorrådgiver Marte Lerberg Kopstad i en e-post.

NRK har ikke fått svar fra den amerikanske grensekontrollen eller Snapchat i saken.