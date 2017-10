Politietterforsker advarer: – Risikerer å bli voldtektsmenn uten å vite det

Har andre lov til å spre bilder jeg har sendt?

Hvis noen sprer nakenbilder eller andre intime bilder av deg, uten ditt samtykke, vil de kunne straffes for dette. Dette gjelder uansett om du har sendt bildene frivillig til denne personen eller om personen har fått tilgang til bildene ved å hacke seg inn på din mobil eller pc.

Offentliggjøring av bilder, videoer eller annen informasjon som kan være avslørende, nedverdigende eller krenkende for den personen det gjelder er en krenkelse av privatlivets fred, og rammes av straffeloven § 267. Dette gjelder for eksempel spredning av nakenbilder. For brudd på denne bestemmelsen kan man straffes med bot eller fengsel i inntil 1 år.

Ulovlig å spre bilder uten samtykke

I tillegg er det ulovlig å spre bilder av andre uten samtykke fra den personen som er avbildet. Dette gjelder uavhengig av om det er nakenbilder eller helt vanlige bilder.

Det fremgår av åndsverkloven § 45c at et bilde som avbilder en annen person ikke kan lastes opp og/eller spres på nett eller vises offentlig uten at personen på bildet sier at det er greit. Det samme gjelder for video. For brudd på denne regelen kan man etter åndsverkloven § 54 første ledd bokstav b, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. Det er noen unntak fra denne hovedregelen. Blant annet er det lovlig å legge ut typiske situasjonsbilder, hvor det som skjer er viktigere enn personen(e) på bildet. Eksempler på dette kan være bilder av publikum på en konsert eller en fotballkamp.

Straffbart å spre seksualiserte bilder av barn under 18 år

Det er også slik at det er straffbart å oppbevare og spre seksualiserte bilder av barn under 18 år. Hva som regnes som «seksualiserte bilder» vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Et vanlig bilde av en mindreårig jente i bikini på stranden, vil ikke rammes av denne bestemmelsen. Derimot vil nakenbilder og andre intime bilder av barn under 18 år i noen tilfeller kunne regnes som ulovlig etter denne bestemmelsen. Dette følger av straffeloven § 311.

Straffen for oppbevaring og spredning av seksualiserte bilder av barn under 18 år er bot eller inntil 3 års fengsel. Straffen for oppbevaring av slike bilder kan imidlertid falle bort for den som har tatt bilde og oppbevarer bilde hvis:

person på bildet/videoen er mellom 16 og 18 år

personen som er avbildet har gitt samtykke til at bildene/videoen kan tas

Og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

Dette betyr at et kjærestepar på 17 og 18 år ikke vil straffes for å ha delt og oppbevart nakenbilder av hverandre, dersom begge frivillig var med på dette.

Det er likevel viktig å huske på at straffen for å spre eller dele slike bilder uten samtykke ikke vil falle bort. Det vil alltid være ulovlig å spre intime bilder av andre uten deres samtykke.

Er det lov å oppbevare bilder uten å publisere dem?

Dersom det gjelder et vanlig bilde er det ikke ulovlig å oppbevare eller ha et bilde lagret på telefon eller datamaskin uten å publisere det.

Hvis det er snakk om seksualiserte bilder av barn under 18 år, er det som hovedregel ulovlig å oppbevare slike bilder. Er imidlertid barnet som er avbildet mellom 16 og 18 år, den avbildede har samtykket til bildet og den som har tatt og oppbevarer bilde er omtrent jevnbyrdig i modenhet og alder med den personen som er avbildet, vil straffen for oppbevaring kunne falle bort. Det vil likevel alltid være ulovlig å ha slike bilder dersom barnet som er avbildet er er under 16 år.

Kilde: Ung.no.