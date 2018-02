På Svinesund kontrollstasjon ruller en jevn strøm av vogntog inn for kontroll hver dag. I noen av dem sitter det sjåfører som vet at det tunge kjøretøyet ikke er i orden.

Noen av dem går inn til Vegvesenet og forteller at det er mangler de bør se på.

– Det handler ofte om dårlige dekk og manglende kjettinger, men det kan også være at lastsikringsutsyret ikke holder mål eller andre forhold, sier fagleder for utekontrollen på Svinesund, Øyvind Grotterød.

Nesten 40 prosent av tungtransportene Statens vegvesen kontrollerte i Østfold i fjor fikk kjøreforbud. 3 176 kjøretøy måtte utbedres for feil som overlast, dårlig sikring av last og dårlig sikt før de fikk kjøre videre.

I noen av tilfellene er det altså sjåførene selv som gjør Vegvesenet oppmerksom på mangler ved eget kjøretøy.

Sjåførene varsler oftest om dårlige dekk og dårlig lastsikring, sier fagsjef Øyvind Grotterød i Statens Vegvesen. Foto: Anne Ognedal / NRK

– Dette er samvittighetsfulle sjåfører som ønsker å komme trygt hjem til familien de også, og siden de ikke får eierne til å utbedre bilene, må de selv ta affære, sier Grotterød.

De blir tatt imot med åpne armer av Vegvesenet og ilagt kjøreforbud inntil bileieren har utbedret mangelen.

Anonyme

Vegvesenet har taushetsplikt overfor sjåfører som uoppfordret kommer til dem for å melde fra om mangler. De skal ikke risikere at eierne av kjøretøyet får greie på at sjåføren varslet om feil.

Onsdag denne uka ble en sjåfør av et utenlandsk vogntog stanset i Førde og jublet da han fikk mangellapp.

– Han hadde gitt beskjed til sjefen sin om at dekkene på vogntoget hans var for dårlige. Men først da vi ga pålegg om å kjøre med kjettinger valgte firmaet å spandere nye dekk, seier Stein Ove Salt, som er inspektør i Statens vegvesen.

Inspektøren forteller om flere sjåfører som har hatt lignande reaksjoner. Den mest ekstreme kom for noen år siden.

– En sjåfør sprang rundt bilen og pekte på alle feil og mangler ved vogntoget. Han ville veldig gjerne ha mangellapp for å vise sjefen at bilen ikke var i god nok stand.

– Håper sakene følges opp

Norges Lastebileierforbund, NLF, er klar over at det er ruskete aktører i bransjen som lar de tunge kjøretøyene forfalle.

Vegvesenet kontroller de fleste vogntog som kommer inn over grensen på Svinesund, men får ikke gjennomført teknisk kontroll av alle. Foto: NRK/Tomas Berger

– Vi skiller vi ikke mellom utenlandske og norske, vi skiller mellom seriøse og useriøse. Begge finnes i begge kategorier. Når det går så langt at sjåfører aktivt må melde ifra om dårlige teknisk stand på kjøretøyet til Statens vegvesen, da er det grunn til å reagere. Vi håper Vegvesenet følger opp denne typen hendelser med den aktuelle bedriften, sier kommunikasjonsrådgiver Stein Inge Stølen i Lastebileierforbundet.

Han peker på at lastebilnæringen i Norge har systemer som skal sørge for at aktørene holder bilene i god teknisk stand og kjører trafikksikkert, og at det er ryddige arbeidsforhold.

Nå tar NLF også problemet med dårlige vogntog opp med dem som kjøper varetransporten og som har et medansvar for at sikkerheten er god.

Får beskjed om å kjøre

Sjåførene ønsker å kjøre et trygt vogntog, men opplever at eieren ikke er enig i at noe må gjøres.

– Sjåførene forteller gjerne at de har snakket med sjefen, men får beskjed om at de skal kjøre dekket helt ut. Det handler om penger. Da har de ikke så mye å stille opp med, sier Øyvind Grotterød.