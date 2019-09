Fra nyttår blir 109 kommuner til 43. Det er på grunn av regjeringens kommunereform som Senterpartiet har vært høylytt motstander av.

Men i årets kommunevalg ble Senterpartiet det største eller nest største parti i over halvparten av de nye kommunene.

– Selv om vi har vært imot kommunesammenslåing, er det viktig at vi kommer inn i de nye storkommunene og får på plass en politikk som sørger for desentralisering fra dag én. Så jeg er glad for at vi får hånda på rattet, sier stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) fra Østfold.

Her er Senterpartiet størst eller nest størst Ekspandér faktaboks Størst: Steinkjer , Trøndelag (44,9%)

, Trøndelag (44,9%) Hustadvika , Møre og Romsdal (43,8%)

, Møre og Romsdal (43,8%) Sogndal , Vestland (43,1%)

, Vestland (43,1%) Fjord , Møre og Romsdal (33,8%)

, Møre og Romsdal (33,8%) Heim , Trøndelag (33,1%)

, Trøndelag (33,1%) Voss , Voss (33,1%)

, Voss (33,1%) Indre Østfold , Viken (31%)

, Viken (31%) Midt-Telemark , Vestfold og Telemark (30,9%)

, Vestfold og Telemark (30,9%) Hamarøy , Nordland (30,4%)

, Nordland (30,4%) Sunnfjord , Vestland (26,3%)

, Vestland (26,3%) Volda , Møre og Romsdal (20,7%)

, Møre og Romsdal (20,7%) Nest størst: Ørland , Trøndelag (33,2%)

, Trøndelag (33,2%) Orkland , Trøndelag (31,3%)

, Trøndelag (31,3%) Åfjord , Trøndelag (31,1%)

, Trøndelag (31,1%) Ullensvang , Vestland (28,4%)

, Vestland (28,4%) Stad , Vestland (27,6%)

, Vestland (27,6%) Aurskog-Høland , Viken (25,5%)

, Viken (25,5%) Namsos , Trøndelag (25,3%)

, Trøndelag (25,3%) Senja , Troms og Finnmark (24%)

, Troms og Finnmark (24%) Nærøysund , Trøndelag (23,3%)

, Trøndelag (23,3%) Narvik , Nordland (20,9%)

, Nordland (20,9%) Kinn , Vestland (19,2%)

, Vestland (19,2%) Alver , Vestland (18,5%)

, Vestland (18,5%) Molde, Møre og Romsdal (16,2%)

– Verdiene våre er uendrede

I nye Indre Østfold kommune måtte det et tvangsvedtak fra regjeringen til for å få til sammenslåingen.

En av dem som protesterte i en underskriftskampanje, var Saxe Frøshaug (Sp). Han synes ikke det er et paradoks at han etter et brakvalg blir ordfører for kommunen han og partiet var imot.

– Vi tapte kampen om en storkommune, men verdiene våre er uendrede. Vi skal fortsette å slåss mot en sentralisering, men nå er verktøykassa annerledes. Å hindre nedbygging av grender og tettsteder er en vesentlig del av den politiske plattformen vi og Arbeiderpartiet har laget, sier Frøshaug.

I Indre Østfold kommune tyder alt på at Saxe Frøshaug (Sp) skal lede en av Norges mest kompliserte kommuneekteskap der fem kommuner skal bli én. Han har fått med seg Kathrine Hestø Hansen (Ap) som varaordfører. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Senterpartiet fikk 31 prosent oppslutning – en framgang på hele 16,9 prosentpoeng – i den nye kommunen som består av Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Trøgstad. Fra før var fire av fem kommuner styrt av Høyre-ordførere.

– Jeg tror det er en trend i hele Norge at man ser et opprør mot sentraliseringen. Folk er bekymrede for at det skal ramme de nære og gode tjenestene, sier Frøshaug, som har vært ordfører i Trøgstad de to siste årene.

En tydelig motstander

Også i andre kommuner som har opplevd tvangssammenslåing, gjorde Senterpartiet et godt valg. Som Ørland (33,2 prosent) og Nærøysund (23,3 prosent) i Trøndelag.

Men et av de tydeligste eksemplene finner vi i det som skal bli Vestland.

Tradisjonelt har Balestrand, Leikanger og Sogndal vært Arbeiderparti-kommuner. Men når påtroppende ordfører Arnstein Menes (Sp) inntar kontoret i nye Sogndal kommune, er det med hele 43,1 prosent oppslutning i ryggen. Det er en framgang på 15,6 prosentpoeng.

– Jeg var den mest tydelige motstanderen av storkommunen. Men den dagen Stortinget gjorde vedtaket om tvangssammenslåing, så endret jeg fokus til å gjøre det beste ut av situasjonen, sier Menes.

Arnstein Menes (Sp) fra Balestrand blir første ordfører i nye Sogndal kommune. Foto: Kaia Johnsen Viki / NRK

Han kommer fra det lille stedet Menes i Balestrand med 11 innbyggere og skal nå være sjef for 12.000 innbyggere.

– Mange har tiltro til at jeg skal klare å ivareta tjenestetilbudet i de mindre stedene i kommunen. Men vi fikk også god oppslutning i Sogndal sentrum. Jeg tror mange der er opptatt av at det skal bli en ny kommune og ikke bare Sogndal som har utvidet grensene sine, sier Menes.

– Ingen omkamp

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold opplever ikke Senterpartiets gode tall i sammenslåingskommunene som en protest. – Det er et klart signal om at man vil ivareta tidligere kommunesentre, sier han. Foto: Stortinger

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold har ingen grunn til å tro at det blir omkamp i kommuner som har blitt tvangssammenslått.

– Så lenge man ikke har gått til valg på det, er ikke det tema. Nå må vi konsentrere oss om å rigge de nye kommunene på en god og desentralisert måte, sier Myhrvold.

De fleste av kommunene som danner storkommuner fra nyttår, har slått seg sammen frivillig. Også her har Senterpartiet gått fram flere steder.

I storkommunen Midt-Telemark, som er en sammenslåing av Bø og Sauherad, fikk Senterpartiet 31 prosent. Det er en framgang på 16,1 prosentpoeng.