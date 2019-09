Norges slappeste stemmere skjerpet seg – men ligger fortsatt sist

– Det er bare suverent!

Nysret Xhafa smiler bredt når han hører at 43,5 prosent av innbyggerne på hjemstedet Alvim i Sarpsborg i Østfold har stemt.

Mange valgkretser ville ikke vært fornøyd med så lave tall, men på Alvim blir de tatt imot med glede. Bydelen har nemlig de to siste kommunevalgene hatt den tvilsomme æren av å ha norgesrekord i lav valgdeltakelse.

Silje Ludvigsen (t.v.) og Alf og Trude Kjellberg lovte før valget at de skulle stemme, og kan dermed ha vært med på å løfte stemmeantallet på Alvim. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

I 2011 stemte rundt 34 prosent av 1350 stemmeberettigede. I 2015 steg det marginalt. Årets valg var dermed et realt byks.

– Så lenge politikerne møter oss og bruker et vanlig språk, så finner folk ut hva de skal stemme, sier Xhafa.

Vestland og Oslo best

Til tross for det har blitt mobilisert flere innbyggere enn på lenge, ligger Alvim fortsatt helt på bunnen i Norge.

– Det sier litt om hvor lav deltakelse det er i utgangspunktet, sier valgforsker Harald Borgebund ved Høgskolen i Østfold.

Bunnsjiktet i valgdeltakelse Valgkrets Valgdeltakelse Fagernes, Senja 45,9% Fjell, Drammen 44,9% Alvim, Sarpsborg 43,5% Oslo rådhus, Oslo 42,2%

Selv om Oslo rådhus ligger nederst på oversikten, mener Borgebund at det reelt sett er Alvim som tar sisteplassen.

– Oslo rådhus er en valgkrets som er litt kunstig og ikke særlig representativ, sier han.

Valgdeltakelsen i hele landet har gjort et kraftig hopp. 64,6 prosent stemte i kommunevalget. Det er det høyeste frammøtet siden 1991.

Aller høyest er den i Vestland og Oslo med henholdsvis 67,7 og 67,5 prosent frammøte. Lavest deltakelse har det vært i Vestfold og Telemark, med i underkant av 62 prosent.

I Bergen var det den høyeste deltakelsen siden Statistisk sentralbyrå (SSB) begynte å registrere i 1975. Hele 68,2 prosent av bergenserne møtte opp.

– Har vært svartmaling

Før valget satte NRK og Sarpsborg Arbeiderblad i samarbeid søkelyset på den elendige valgdeltakelsen på Alvim i Østfold.

Les også: Stedet som ikke får det til å stemme

En nystartet velforening har også vært aktive for å få oppvalgdeltakelsen. Styremedlem Guri Bugge er lettet over at valgdeltakelsen har økt.

De hvite «rugekassene» på Alvim er lett å kjenne igjen når man kjører forbi på E6 sørover mot Svinesund. Foto: Christian Nicolai Bjørke

– Det er veldig kjekt å se at når politikerne kommer opp til lokalsamfunnet og tar folk på alvor, så stiller folk opp og stemmer. Hvis folk på Alvim nå ser at det nytter å stemme, så tror jeg denne økningen vil fortsette, hun.

Hun håper også at dette er starten på at Alvim blir omtalt i mer positive ordlag.

– Alvim er et komplekst område, og denne svartmalingen som har foregått over flere år er ikke positiv. Man kan ikke bare fortsette å si negative ting om et stort område der det bor mange folk, sier hun.