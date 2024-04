Det var med drøyt ti minutter igjen av lokaloppgjøret mellom Fredrikstad og Sarpsborg 08 hendelsen oppstod. Bjørlo var på vei fremover da Jeppe Andersen kom inn i stor hastighet.

Bjørlo gikk rett i bakken og like etter løp hjemmelagets medisinske personell inn på banen, til tross for at dommeren ikke hadde stoppet spillet.

Andersen ble tildelt gult kort etter taklingen i lørdagens 2-2-kamp. Men det blir ingen ytterligere straff.

– Reglementet sier at så lenge dommer eller VAR har sett det og det har blitt gitt gult kort, kan man ikke straffes i ettertid, sier kommunikasjonsrådgiver Christer Madsen til NRK .

Det til tross for at NFFs dommersjef allerede lørdag innrømmet kveld at Andersen skulle fått rødt kort.

– Normalt pleier vi å ta en konklusjon neste dag i ro og mak, men i kveld har vi valgt å kalle inn faggruppen veldig fort. Vi har sett på det med hvilepuls én time etter, snakket med dommer, VAR, faggruppen og NFF og konkludert med at det skulle vært et rødt kort. VAR skulle anbefalt dommeren å gå til skjermen når det røde kortet ikke kom, sa Hauge til NRK.

Det var VG som først omtalte avgjørelsen til NFF.

Eksperter reagerer

Flere fotballeksperter reagerte umiddelbart på at Andersen ikke ble utvist lørdag.

– Hvis det ikke er VAR og rødt er det helt ufattelig!!!! Direkte overfall, skrev TV 2s ekspert Yaw Amankwah på X.

Hans kollega Jesper Mathisen mener dansken burde fått et «mørkerødt kort».

– Produsenten vår mente den var så stygg at han ikke ville vise den før han så Bjørlo prate, skrev Mathisen på X.

Etter å ha fått beskjeden om at det ikke blir iverksatt disiplinærsak mot dansken, sier Amankwah følgende til TV 2.

– Det blir følgefeil på følgefeil. Hva er dette for en håpløs logikk?!

Mener man bør se på regelverket

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener situasjonen er litt mer nyansert enn noen har fremstilt den som i media, men at et rødt kort ikke hadde vært feil.

– Det handler om at Fredrikstad-spilleren er uforberedt, det er derfor den blir så stygg. Jeg tror ikke Jeppe Andersen går inn for å ta ham.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp på at Jeppe Andersen ikke blir straffet etter taklingen i Fredrikstad. Foto: BILDBYRÅN NORWAY

Han synes likevel det er rart at Andersen ikke kan straffes i ettertid fordi han ble tildelt gult kort av dommeren.

– Det er rart at det ikke skal være mulig å overstyre en avgjørelse når dommersjefen selv sier de har gjort en feil. Det er en regel vi bør se på. Så bombastiske bør vi ikke være, sier Torp til NRK.

Fredrikstad FKs daglige leder Espen Engebretsen sier til NRK at det var en stygg smell, og en uheldig situasjon, men neppe tilsiktet fra Andersens side.

– Jeppe Andersen er en tøff midtbanekriger, men han er ingen gris. Han treffer Morten Bjørlo forkjært, sier han.