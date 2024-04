Det var med drøyt ti minutter igjen av hendelsen oppstod. Bjørlo var på vei fremover da Jeppe Andersen kom inn i stor hastighet.

Bjørlo gikk rett i bakken og like etter løp hjemmelagets medisinske personell inn på banen, til tross for at dommeren ikke hadde stoppet spillet.

– Hvis det ikke er VAR og rødt er det helt ufattelig!!!! Direkte overfall, skrev TV 2s ekspert Yaw Amankwah på X.

– Dommerens viktigste oppgave er å beskytte spillerne. Aldri har jeg sett et dommerteam + VAR svikte verre i den oppgaven. Glem alt rundt dommer som har gitt gult, om Jeppe Andersen får lov til å spille kamper på en stund er alt fritt vilt, skrev Amankwah videre.

TV-bildene viste at skulderen til Andersen traff Bjørlo i ansiktet. Andersen fikk også et gult kort i situasjonen.

Like etter ble Bjørlo byttet ut og så tilsynelatende preget ut.

På det tidspunktet ledet Sarpsborg 08, men et overtidsmål fra Henrik Kjelsrud Johansen gjorde at det endte 2–2. Mai Traoré trodde han scoret et vinnermål noen minutter senere, men det ble korrekt annullert for offside.

– Jeg vet ikke om jeg var vekke eller hva jeg var, men jeg er overrasket at det ikke ble både en og to farger på kort, sier Bjørlo til TV 2, og oppsummerer:

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor vi har VAR hvis vi ikke skal gå inn og ta slike. Hvis ikke det er farefullt spill, så vet jeg ikke.

Foto: Skjermdump: TV 2

Innrømmer: – Den var grov

Sarpsborg 08-spiller Niklas Sandberg er i likhet med Bjørlo fra Rogaland.

– Vi er gode kompiser. Jeg ble redd da han lå der. Det var ekkelt, sier Sandberg til TV 2.

Andersen fikk se situasjonen direkte på TV 2.

– Det er ikke min intensjon å skade noen, men den var grov, sier han til TV 2, og omtaler det som skremmende å se Bjørlo liggende nede i etterkant.

Sarpsborg 08-trener Stefan Billborn sier at han oppfatter at dommeren sto i god posisjon.

– Jeg vet ikke om det var albue eller skulder, men han kom inn fra siden, og treffer veldig ulykksalig, sier Billborn til NRK.

– Slik jeg ser det, så ser den stygg ut. Forhåpentligvis får vi sette den på kontoen for litt uheldig og litt uvørent. Vi må verne om spillerne og akkurat de hodeskadene må vi være forsiktige med, sier Fredrikstad-spiller Henrik Kjelsrud Johansen.

NRK har henvendt seg til dommer Sigurd Smehus Kringstad og dommersjef Terje Hauge og forelagt kritikken, men foreløpig uten svar.

Til TV 2 sier Kringstad at han vurderte det til å være et gult kort.

– Det er lett å være etterpåklok. Jeg vil gi kudos til det medisinske støtteapparatet til Fredrikstad, som reagerte lynhurtig i tråd med de nye retningslinjene etter tilsvarende situasjoner i fjor. Det var veldig godt håndtert av dem, sier Kringstad videre.

DOMMER: Sigurd Smehus Kringstad dømte lørdagens kamp i Fredrikstad. Her fra en annen situasjon i kampen. Foto: NTB

Hardt ut mot blussbruk

Det tok kun fem minutter før Sarpsborg 08 tok ledelsen i Østfold-derbyet borte mot Fredrikstad, det første derbyet mellom de to i serien siden 2011.

Det førte til både jubel og utbredt bruk av blussing på bortefeltet. Flere av blussene ble kastet inn på banen og skapte tydelige merker på kunstgresset i Fredrikstad.

I tillegg var også blussene like ved da Mai Traoré trillet ballen i mål, bare for å se at målet ble annullert for offside.

– Det er jo totalt idiotisk å stå og kaste ting som brenner ut på kunstgresset og de stopper nesten også angrepet til Mai Traoré, sa TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

– Det er helt meningsløst, sier Kjelsrud Johansen om blussene som ble kastet inn på banen.

BLUSS: Flere bluss ble kastet ut fra Sarpsborg-feltet. Foto: NTB

Norsk Supporterallianse ga også klart uttrykk for hva de mente om saken.

– Kastingen av bluss vi ser fra bortefeltet i Fredrikstad er fullstendig uforsvarlig og i strid med alt alle konstruktive krefter som arbeider for kontrollert bruk av pyro forsøker å få til. Vi verken kan eller kommer til å forsvare dette, skrev de på X.

Kampen ble stanset i en liten periode mens blussene ble fjernet fra banen.

Fredrikstad utlignet ved Sigurd Kvile like etter pause, men Sarpsborg 08 tok tilbake ledelsen da Franklin Tebo headet inn ballen etter et hjørnespark et drøyt kvarter før slutt.

Men det holdt altså ikke for Sarpsborg 08 og det endte med 2–2.