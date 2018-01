Over en meter snø flere steder

Stortingspolitiker frikjent

Tage Pettersen er frikjent av lagmannsretten. Stortingspolitikeren ble saksøkt av Niels J. Wiig for ærekrenkelser mens han var ordfører i Moss. Grunnen var at kommunen anmeldte Wiig for grovt underslag etter en konkurs og sendte ut en pressemelding om dette. Politiet har senere henlagt saken mot Wiig, men han nådde likevel ikke opp i søksmålet mo den tidligere ordføreren. Også søksmålet mot Even Rønvik ble avvist av lagmannsretten.