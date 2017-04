Østberg sikter på pallplass i Argentina

Østfoldingen er svært fornøyd så langt med sin første VM-runde etter at han sto over de to forrige VM-rundene i Mexico og på Korsika.

– Jeg var spent på hvordan jeg lå an i forhold til konkurrentene før start og er naturlig nok veldig fornøyd med å være med i tetkampen direkte etter en så lang pause, sier Østberg via rally-teamets pressetjeneste.

I skrivende stund er fartsprøve ti, dagens sjette siste fartsprøve, i gang. Østberg ligger på andreplass i sammendraget i Rally Argentina, få sekunder bak Thierry Neuville. Men det er drøye minuttet opp til ledende Elfyn Evans.

Åtte sekunder bak seg har Østberg Sébastien Ogier, sammenlagtvinneren av de fire siste rally-VM.

Østberg og Fløene i fart i Argentina.

Rallyet avsluttes med fem fartsprøver søndag.

– Dette bekrefter også at den jobben vi har gjort med utvikling av bilen siden Sverige har vært vellykket, fortsetter Østberg. Jeg føler at vi har funnet et veldig bra oppsett for bilen og min kjørestil, sier 29-åringen fra Våler i Østfold.

Tøff fjelltur

Fartsprøvene i dag er i stor grad i fjellterreng, og i tillegg til selve bilen er det viktig for førerne å gjøre riktige dekkvalg.

– Jeg har en god følelse også for lørdagens kjøring, sa Mads Østberg etter rallyets første dag på fredag.