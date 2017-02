Ønsker miljøfartsgrense på E6

Nå har Sarpsborg Naturvernforbund sendt en søknad til Statens vegvesen for å få innført miljøfartsgrense.

– Det er dokumentert flere ganger gjennom luftmålinger i området at lufta er så dårlig at folk blir anbefalt å holde seg inne. Grunnen til at vi vil ha redusert fart, er at det er dokumentert veldig god virkning på luftkvaliteten, forteller Ragnar Johnsen i Naturvernforbundet.

Han vil innføre miljøfartsgrensen på E6 i Sarpsborg der fartsgrensen til vanlig er 100 og 110 km i timen. Johnsen mener miljøfartsgrense på 60 km i timen i hovedstaden har fungert godt.

– I Oslo har de prioritert miljø og helse fremfor at folk skal komme seg frem med bilen litt fortere.

–Miljøfartsgrensen har ikke fungert

Gruppeleder i Østfold Frp, Håvard Jensen er derimot uenig i at miljøfartsgrensa i Oslo har fungert.

– Det er knapt nok noen som holder miljøfartsgrensa i Oslo. Jeg kjører der ganske ofte, og har ikke sett det. Miljøfartsgrense er mer til irritasjon og danner kø.

Naturvernforbundet ønsker ikke å si noe om hvor de ønsker miljøfartsgrense, men ønsker det hovedsakelig i områder der det bor mennesker. Jensen i Frp mener en senking av fartsgrensen i disse områdene vil være mot sin hensikt.

– Naturvernforbundet bør se på andre muligheter. Hvis man for eksempel senker farten på langtransport, så skal de gire ned og kjøre i 60 km/t. Det blir det mer forurensing av, hevder Jensen.

Naturvernforbundet vil ha miljøfartsgrense i Sarpsborg, slik som i Oslo. Foto: Holm, Morten / NTB Scanpix

Mener det finnes bedre tiltak

Heller ikke NAF er positive til miljøfartsgrenser.

– NAF har vært kritisk til miljøfartsgrensen som et tiltak. Privatbiler virvler opp lite svevestøv. Det er tungtransporten som er problemet. Vasking av veier og binding av støvet er mer effektivt mot svevestøv. Senking av farten vil føre til redusert fremkommelighet, mer kø og mindre respekt for gjeldende fartsregler, sier Inger Elisabeth Sagedal som er informasjonssjef i NAF.

Hun tror ikke et slikt tiltak vil bli tatt godt imot av folket.

– Vi må ha folk med på det vi gjør, og dette vil man få lite respekt for. Redusert fart skal man ikke innføre uten videre. Det handler om samfunnsøkonomiske omkostninger og folks liv og hverdag. Har man bygget en god motorvei så handler det om at her kan man komme seg raskt frem.

Undersøkelse viser positive tall

En undersøkelse fra tidlig 2000-tall viser derimot at miljøfartsgrenser fungerer.

– Målingen viste en halvering av svevestøvet. Det fungerte rett og slett bedre enn vi trodde. For å få ned antall dager med for høye svevestøvnivåer vil jeg tro en hastighetsnedsetting fungerer bra. Men det fungerer også veldig bra med renhold av veiene, forteller seniorforsker i Norsk institutt for luftforurensning, Dan Tønnesen.