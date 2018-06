Nyt sydenvarmen – til uka blir det kaldere

– Det ser ut til at det går nedover i Sør-Norge igjen. Vi er godt vant med mange dager med over 20 grader. Derfor føler vi at det er slik det skal være, forteller statsmeteorolog Anne Solveig Andersen.

Meteorolog Anne Solveig Andersen forteller at regnbygene i midt-Norge kan komme allerede lørdag. Foto: Marit Hommedal

Men nå går temperaturene mer mot det som er normalt for norske somre. På Østlandet kryper temperaturene ned under 20 grader til uka, mens Vestlandet får 15 til 18 grader.

– På Sørlandet blir det ikke det helt store fallet. For eksempel er det i dag 23 grader i Arendal, mens det til uka blir rundt 20, sier Andersen.

I Nord-Norge har det vært kaldt denne uken, og flere steder har man måttet finne frem vinterdekkene. Veitrafikksentralen måtte 4. juni ut å brøyte.

På Bjørnfjell i Narvik så det slik ut tidligere denne uken. Foto: Statens Vegvesen

Får mildere vær

Andersen har derimot en liten gladnyhet til de som bor i nord.

– Det blir mildere enn det har vært. En kollega fortalte meg at det har vært nede i fire grader i Tromsø, mens det i dag er oppe i 8. Her får vi 10–12 grader i helga, før det går ned igjen midt i uka.

Også regnet kommer tilbake til uka. Men allerede i helgen kan man få en forsmak i deler av landet.

– Det kan komme regnbyger i Hedmark, Oppland og Telemark lørdag. Søndag blir det mer bygevær, og da kan det også komme noe i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er usikkert hvor mye det kommer og hvor det treffer, sier hun.

Med litt flaks kan det være at du igjen kan ta frem grillen neste uke. Foto: Fouad Acharki / NRK

Mer regn neste helg

Om det er nok til å sørge for at grillforbudet oppheves og bøndene kan puste lettet ut, er mer usikkert.

– Det er vanskelig å si, for det skal en del regn til. Når det er såpass tørst må vannet få trengt ordentlig ned i bakken. Der det kommer lokale regnbyger kan det nok hjelpe.

Men neste helg ser det ut til at lavtrykkene kommer til Norge.

– Slik det er nå ser det ut til at det blir mer nedbør mot slutten av neste uke. Da kommer det en omlegging der vi får lavtrykk, og da er det sjanse for mer aktivitet. Dette gjelder spesielt på Vestlandet.