Mens Sør-Norge setter varmerekorder må nordlendingene finne fram vinterdekkene

I det som for noen kanskje virker som en evighet, har Sør-Norge hatt en eventyrlig fin vår. Nord-Norge har ikke vært fullt så heldig.

I dag måtte brøytebilene i Narvik kommune igjen brøyte snø, og det var lite som tydet på at kalenderen viste 4. juni.

– Det hadde falt såpass mye snø på E10 på Bjørnfjell at vi måtte ut for å brøyte i dag morges. Snøen er borte fra veiene nå, men det er fare for at det finnes glatte parti enkelte steder, sier Kristin Jullumstrø, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen.

Advarer mot bruk av veiene

Jullumstrø sier at vinterværet ikke nødvendigvis kommer til å gi seg med det første, og at det ikke kun er Bjørnfjell som har blitt hvitt i dag.

Dette er et bilde tatt av Statens vegvesens værkamera over E10 ved Skitdalshøgda på Bjørnfjell i Nordland, klokken 13:00. 381 moh. Foto: Statens vegvesen

– Antakelig kommer det mer snø i kveld og i natt, siden det er meldt enda kaldere. Når det gjelder Saltfjellet, så er det mye av det samme. Det meldes ned mot minus to grader pluss nedbør og en del vind.

På grunn av at folk sannsynligvis har byttet til sommerdekk, vil trafikkoperatøren fraråde mot å ferdes på fjellovergangene på visse tidspunkter.

– Om du har sommerdekk så er det ikke spesielt gunstig å legge ut på tur i disse områdene – spesielt ikke på natten og tidlig morgen. Ikke ta unødige sjanser på dette underlaget.

Blir mildere til helgen

Statsmeteorolog i Tromsø, Eirik Mikal Samuelsen, har fått med seg snøfallet. Han sier at fjellovergangene må belage seg på mer snø, men at det kan avta til helgen.

Eirik Mikal Samuelsen, statsmeteorolog Foto: Bård Gudim/met.no

– Det skyldes at vi har fått et kraftig lavtrykk som har brakt med seg litt nordvestlig vind og kald luft nordfra. I kombinasjon med intens nedbør får vi en lavere snøgrense mange steder i Nord-Norge.

Til tross for at snø i juni kanskje høres merkelig ut for noen, forklarer Samuelsen at det ikke er fullt så sjelden nordover i Norge.

– Egentlig er det ikke så unormalt. På slutten av mai i fjor kom det adskillig mer snø enn vi ser nå, og det la seg ordentlig. Det er altså ikke så unormalt selv om det ikke skjer hvert år, før han fortsetter:

– Det ser ut til at kaldværet varer til fredag, også blir det mildere inn mot helgen. Det gjelder for hele Nord-Norge. Hvor bra været blir er vanskelig å si, men det blir i det minste litt varmere.

– Kommer tropevarmen til «søringan» til å fortsette?

– De vil fortsatt ha ganske bra vær denne uken, men det er meldt om noen nedbørsmengder neste uke. Det er bra på grunn av skogbrannfaren, og fordi en del bønder begynner å slite, avslutter meteorologen.