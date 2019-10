Oppjusterer farevarsel for høststormen – venter 12 meter høye bølger

Årets første høststorm treffer oss for alvor tirsdag.

Det forteller vakthavende meteorolog Eirik Samuelsen.

– Det er et lavtrykk som ligger nordøst for Island som utvikler seg til et stormsenter i løpet av natta. Senteret beveger seg mot Nordland. Den kraftigste vinden kommer sør for senteret, sier Samuelsen.

Mandag ettermiddag har meteorologene oppjustert farevarselet for kraftig vind, til oransje nivå. Oransje farevarsel er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden.

«Sannsynligvis må du forberede deg, og været kan føre til alvorlige skader», kan man lese om dette (se faktaboks).

– Nå venter vi full storm inn mot kysten av Helgeland med vindkast opp i 35–40 meter per sekund. Det blir verst midt på dagen tirsdag. Da ligger vinden på vestlig retning.

Les varselet fra meteorologene Ekspandér faktaboks Det er sendt ut farevarsel på oransje nivå for vindkast på 35-40 meter per sekund på Helgeland. Vindkastene vil hovedsakelig komme fra en sørvestlig til vestlig retning midt på dagen tirsdag.

Et lavtrykk nordøst for Island utvikler seg til et stormsenter og beveger seg inn mot Nordland i løpet av tirsdag.

De kraftigste vindkastene er ventet sør for lavtrykksenteret fra tirsdag formiddag til tirsdag kveld og vil være på omkring 35-40 m/s på det sterkeste.

Vindkastene vil hovedsakelig komme fra en sørvestlig til vestlig retning, og det er vindkastene fra vest som er ventet å ramme hardest.

Oransje nivå er det nest høyeste farenivået for vindkast. Her kan du lese mer om farevarslene. Kilde: MET.

Starter mandag kveld

Meteorolog-kollega Geir Bøyum forklarer at mens Helgeland får full storm, blir det liten storm lenger nord.

Geir Bøyum ved Meteorologisk institutt. Foto: Bård Gudim / Meteorologisk institutt

– Det blir mye vind og perioder med regn og sludd, forteller han.

Det starter alt i kveld.

Ved 20-tiden ventes vindstyrken å øke til stiv kuling fra sørvest inn mot Trøndelag og Helgelandskysten.

– Det kommer mye snø i høyden. Snøgrensa blir lavere utover dagen i morgen. I lavlandet ventes regn og hagl.

100 millimeter regn

I løpet av natta blir det full storm og opp mot 12 meter høye bølger på Helgeland.

– Det er pålandsvinden som gjør at det blir høye bølger.

NTB skriver at det kan det komme opp mot 100 millimeter regn sør i Nordland.

Videre at Vestlandet også vil kjenne på regnet. Fra mandag kveld til tirsdag kveld vil deler av landsdelen få 50 til 80 millimeter regn.

Bøyum anbefaler folk å ta forholdsregler; sjekke fortøyninger og sikre løse gjenstander.

– Konsekvenser vil bli forsinkelser og innstilte fergeavganger. Det blir vanskelige kjøreforhold, spesielt i høyden.

Jevn trafikk av lavtrykk

Årsaken til uværet er lavtrykkspassasjer som kommer sørvestfra. Samtidig som det er høytrykk lenger sør på kontinentet.

– Det fører til at vi får en jevn trafikk av lavtrykk inn mot oss.

Utover uka blir været urolig.

– Lavtrykkene kommer og går. Vi får kuling resten av uka. Vi ser først en bedring inn mot lørdagen.

De som bor østafjells, er heldige ved at de er bak fjellene og endelig får noen tørre dager, opplyser Meteorologisk institutt på Twitter.