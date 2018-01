– Vi har hatt mest pågang på mopeder og campingvogner. Folk synes det er veldig fint å kunne få vrakpant, forteller Marte Røsnæs, som er daglig leder i Røsnæs Bilopphuggeri i Halden.

Fra nyttår ble vrakpantordningen utvidet til å gjelde også flere andre kjøretøy.

Nå får du 5000 kroner for å levere inn lastebiler til vraking. For campingvogner og bobiler er summen 3000 kroner, mens du får 500 kroner for å levere inn mopeder og motorsykler.

Arne Hugo Elde i Metallco Stene i Fredrikstad er glad for at den nye ordningen har kommet på plass.

– Det er lurt å få i gang et system som gjør at vi får samlet inn vogner og gamle lastebiler som tidligere bare har blitt stående, eller som har blitt plassert ut til sjenanse og som blir en forurensningskilde, sier han.

Den ordinære vrakpanten på 3000 kroner for personbiler, varebiler og enkelte andre kjøretøy videreføres.

Elde i Metallco Stene håper det blir mindre av denne typen dumping av campingvogner med den nye vrakpanten. Foto: Egil Ranvig

– Ring før du leverer

Norsk Gjenvinning er positive til den nye vrakpantordningen. Men Einar Høifødt, som er ansvarlig for kasserte kjøretøy i bedriften, forteller at de likevel ikke er sikre på om de vil åpne for å ta imot alle kjøretøy.

– Vi må vurdere alle aspekter ved ordningen før vi kan åpne fullt for mottak, sier han.

Også flere andre bedrifter er usikre på om de vil åpne for å ta imot alt. Grunnen er at det ikke er mye penger å tjene på ordningen for bedriftene.

Høifødt har derfor en oppfordring til alle som planlegger å innkassere vrakpanten.

– Folk må ringe den aktuelle bilgjenvinningsplassen og høre om de er villige til å ta imot, slik at man ikke risikerer en bomtur.

– Høy andel søppel

Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro sa i fjor vår til direktoratets hjemmesider at en del av tilskuddet til vrakpanten også burde gå til biloppsamlingsplassene, for at de skal kunne få dekket kostnadene til å ta imot vrakene.

Ellen Hambro i Miljødirektoratet mente det måtte innføres både vrakpant og innskudd da de ga sin tilbakemelding til regjeringen. Foto: Fotograf John Petter Reinertsen / Klif

– Da sikrer vi at det blir gratis for eiere å levere kjøretøyet til godkjent avfallsbehandling. Samtidig bør det settes av en minimumsandel som utbetales til eier for å gjøre vrakingen attraktiv for folk, sa hun.

Bilopphuggeriene får nå utbetalt omtrent den samme summen som eierne av kjøretøyene.

– Det er en høy andel søppel, og lav material- og metallverdi. Derfor utbetales det tilskudd for å behandle disse vognene. Tidligere var det ikke uvanlig at de som eide disse campingvognene selv måtte betale flere tusen for at noen skulle ta imot dem, sier Elde i Metallco Stene.