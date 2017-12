Kjøkken, campingvogner, biler, båter og en pose døde gjess. Det er bare noen av tingene Egil Ranvig har brukt penger på å fjerne fra sin egen tomt i år.

FORTVILER: Egil Ranvig går ukentlige runder på tomta han eier for å plukke opp andres avfall. Foto: Privat

Ranvig er styreleder i Torp marinepark og ønsker å gjøre om området til et attraktivt boligområde. Men i øyeblikket virker det som en fjern visjon.

– Det er frustrerende. Vi går en runde hver uke og sjekker tomta, og finner nesten alltid noe nytt. En gang hadde noen satt fra seg et komplett kjøkken rett foran porten, så vi ikke engang kom inn til lokalene.

I over ti år har folk behandlet området som en søppelfylling.

– Vi har brukt mange hundre tusen kroner på å rydde opp i andres søppel over flere år. Det har rett og slett vært et mareritt, vi vet aldri når neste objekt dukker opp på tomta, sukker Ranvig.

MERKELIG FUNN: Blant tingene som har blitt dumpet på tomta er en søppelsekk full av døde gjess. Foto: Fredrikstad kommune

Grunneiers ansvar

Siden de skyldige ikke har blitt funnet, kan kommunen pålegge grunneier ansvaret for å rydde opp. Forurensningslovens paragraf 37 sier at kommunen kan gi pålegg om opprydning til den som har oppbevart avfall i strid med loven.

Stine Syvertsen i miljø- og landbruksavdelingen i Fredrikstad kommune har behandlet sakene til Ranvig. Hun forteller at de har gjort det de kan for å finne ut hvem som har dumpet søppelet, uten å lykkes.

– Vi har tatt på oss hansker og lett etter spor, men uten resultat. Da er det grunneier som må rydde opp. Vi forstår at grunneier er fortvilet, det er selvsagt vi også, sier hun.

SØPPEL: Rester fra oppussing av bad har funnet vei til tomta, men ingen vet hvem som har dumpet det der. Foto: Fredrikstad kommune

Deler av avfallet som er dumpet på tomta er miljøskadelig. I august ble det blant annet funnet olje, spraykanner og EE-avfall, og dette ble anmeldt som miljøkriminalitet i september. Saken ligger nå hos politiet.

– Dette er ett av tre tilfeller vi har anmeldt i år. Til sammen har vi registrert over tjue tilfeller av slik forsøpling forskjellige steder i år. Det har blitt verre de siste årene, mener Syvertsen.

Hun er usikker på hvorfor forsøplingen øker i omfang.

– Vi tror årsaken er at privatpersoner bestiller oppdrag fra tilsynelatende profesjonelle aktører, sier hun.

CAMPINGVOGN: Noen har satt fra seg en gammel, ødelagt campingvogn. Foto: Egil Ranvig

Politiet: – Stygt, frekt og straffbart

Den samme oppfatningen sitter Jan Ekeberg ved Felles kriminalenhet i Østfold-politiet med. Han forteller at politiet har eksempler på useriøse firmaer som tar på seg oppdrag med å hente søppel, og deretter dumper det i naturen.

– Vi vet ikke hvor mye det er av det, men vi vet det skjer. Det er jo et lite tankekors for alle som bruker useriøse håndverkere. Får man et anbud som virker for billig, så kan det skje ting i den andre enden, sier Ekeberg.

Politiet har foreløpig ikke startet etterforskning av saken til Egil Ranvig i Torp marinepark.

– Men dette er selvsagt ikke noe vi ønsker. Det er stygt, frekt og straffbart. En del av søpla som kastes er også en fare for miljøet, siden det kan være avrenning til grunnvannet, sier Ekeberg.

Grunneier Egil Ranvig håper det blir færre skjær i sjøen for Torp marinepark fremover.

– Jeg skjønner ikke hvordan folk tenker. Det kan umulig være så vanskelig å levere søpla si på et vanlig innleveringssted? Jeg håper politiets involvering i dette hjelper.