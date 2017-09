Båtforening kritisk til ny vrakpant på båt: – En gavepakke uten innhold

– De færreste vil ta kostnaden med å levere båten bare for å være miljøvennlig, sier daglig leder i Norboat, Leif Bergaas.

Han kalte det en «gavepakke» til båteiere da tilskudd til vraking av fritidsbåter ble lagt inn i statsbudsjettet før jul. Den gang trodde Bergaas at båteiere kunne vente seg opp til 15 000 kroner i vrakpant per båt. Men jubelen har stilna.

Leif Bergaas, daglig leder i Norboat, tror den nye ordninga vil føre til at flere leverer små joller på dynga heller enn å senke de på sjøen, men etterspør større belønning for større båter. Foto: Johan B. Sættem

– Gavepakken er nå uten innhold, sier Bergaas, som anslår at det kan koste mot 10 000 kroner å transporter en båt på 20 fot til et mottakssted.

Flere med ham mener en tilskuddsordning for skroting av fritidsbåter, lansert av regjeringen i helga, er for beskjeden til å nå målet om å rydde opp langs kysten.

– Det henger ikke sammen å pålegge en båteier store kostnader for å levere båten i et godkjent mottak, for så å få en liten tusenlapp tilbake, sier Bergaas.

Bergaas tror ordningen kan føre til at færre små joller blir sendt til havets kirkegård, men at det ikke vil gi effekt på innlevering av større båter.

Ordningen innebærer blant annet:

1000 kroner i vrakpant til folk som leverer inn en båt opp til 15 meter til et godkjent mottak.

Alle kommuner får plikt til å opprette mottak for mindre båter på opp til 15 fot (rundt 4,5 meter).

– Et steg i riktig retning

Endre Solvang, generalsekretær i KNBF, tror kravet til kommunene om å stå for båtmottak kommer «som julekvelden på kjerringa» i mange kommuner. Han tror det vil ta tid å få på plass mottak for små båter. Foto: Privat

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), landets største interesseorganisasjon for fritidsbåtbrukere, kaller ordningen et viktig steg i riktig retning, men:

– Summen er for beskjeden. For at båteieren skal levere båten må det gi en nettogevinst for eieren, sier generalsekretær i KNBF, Endre Solvang.

Begge interesseorganisasjonene antar at mangel på et obligatorisk register av båter er årsaken til den lave vrakpanten, og mener tilskuddsordningen ikke vil fungere skikkelig før det kommer et register som viser hvem som eier hvilke båter.

– Et sted blir de jo liggende

Per i dag finnes det ifølge Norboat kun to godkjente mottakssteder for båter over 15 fot. Begge ligger sør for Dovre. Leder for Kjerringøy båtforening i Bodø kommune, Åge Jan Andersen, tror stadig flere blir bevisste på at båter ikke er noe å «tenne på i en stille stund». Men han mener tusenlappen ikke er nok motivasjon til å levere båten i stedet.

110 båter over 15 fot ligger i havna til hans forening, plassert over 100 mil fra et egna mottak. Han kan ikke svare på hvor båtene blir av når de ikke lenger er sjødyktige.

– Det vet jeg ikke. Det er vanlig å selge dem videre, men et sted blir de jo liggende til slutt.

Helgesen: – Utgjør en stor forskjell

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) svarer i en mail til NRK at utbetalinga på 1000 kroner «i de fleste tilfeller» vil dekke kostnaden til transport.

– I hvert fall for de mindre båtene. I dag er det slik at folk ofte må betale flere tusen kroner for å bli kvitt båten. Den nye ordningen utgjør derfor en stor forskjell for folk flest, sier han.

Når det gjelder mangel på godkjente mottak for større båter, mener Helgesen den nye ordninga vil bidra til å skape et marked for mottak av båter. Det skal ifølge ham skje gjennom et tilskudd som gis til mottakene per kilo båt som håndteres.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier at utgangspunktet er at forurenser betaler. – Det betyr at den enkelte båteier selv har ansvaret for forsvarlig håndtering av båten når den har blitt avfall. Dette kan oppfattes som kostbart og vanskelig for folk. Derfor har vi nå innført en ordning som for det første gjør det gratis å levere inn båter, og for det andre gir folk en tusenlapp i bonus, sier Helgesen. Foto: John-André Samuelsen / NRK

