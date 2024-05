– Foreløpig har jeg hatt en kort innledende samtale med min klient, men han nekter straffeskyld, sier forsvarer Espen Refstie.

En mann i 50-årene i rullestol havnet tirsdag kveld i sjøen ved Sundstredet i Moss. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet.

Politiet pågrep en mann i 40-årene på stedet, mistenkt for å ha dyttet en annen mann ut i sjøen. Nå er mannen siktet for grov kroppsskade.

Siktede er kjent for politiet fra tidligere og er hjemmehørende på Østlandet.

– Politiets hypotese er at det er en relasjon mellom siktede og fornærmede, noe som vil bli belyst i avhør nærmere, sier politiadvokat Ole-Martin Gurandsrud i Øst politidistrikt.

Kjenning av politiet

Politiet opplyser onsdag rullestolbrukeren er innlagt sykehus. Tilstanden er kritisk, men stabil.

– Jeg kan ikke si annet nå enn at klienten min er brakt til sykehus og blir godt ivaretatt, sier Tone Monclair, bistandsadvokaten til fornærmede.

Det var flere vitner til stede på bryggekanten. Nå jobber politiet med taktiske og tekniske etterforskningsskritt og avhør av vitner.

– Hva som var motivet for hendelsen eller foranledningen, kan ikke politiet gå ut med på nåværende tidspunkt av hensyn til etterforskningen.

De pårørende er varslet.

Nødetatene rykket ut til stedet tirsdag kveld. Foto: Zhilwan Manbari / NRK

Store ressurser rykket ut

Helsepersonell, politi, og dykkere fra brannvesenet rykket ut etter melding om at mannen havnet i sjøen.

Da politiet kom til stedet ble det tatt opp én person av vannet om som var livløs.

– To stykker hoppet etter for å holde vedkommende over vann, sa innsatsleder i politiet Sindre Dahlstrøm.

Et redningshelikopter fra Rygge ble tilkalt til stedet. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Ifølge forsvareren til siktede er han blitt avhørt én gang.

– Av hensyn til etterforskningen kan politiet på nåværende tidspunkt ikke gå ut med flere opplysninger

Politiet meldte om hendelsen tirsdag kveld klokken 18.35.