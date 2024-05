En mann havnet i sjøen ved Sundstredet i Moss tirsdag kveld. Mannen er reddet opp fra vannet.

Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet. Tilstanden til mannen er ukjent, ifølge politiet.

– To stykker hoppet etter for å holde vedkommende over vann, sier innsatsleder i politiet Sindre Dahlstrøm til NRK.

De to personene som hoppet etter skal være oppegående.

Mann i 40-årene pågrepet

En mann i 40-årene ble pågrepet på stedet, mistenkt for å ha dyttet en annen mann ut i sjøen.

– Han er siktet for grov kroppsskade, sier jourhavende politiadvokat Torill Johnsen.

– Er det noen relasjon mellom de involverte partene?

– Det må avklares gjennom avhør.

Politiet skal gjennomføre en rekke avhør tirsdag kveld og mandag morgen.

– Foranledningen til hendelsen er uavklart. Den vil bli nærmere belyst gjennom avhør utover kvelden og morgendagen

VG omtalte pågripelsen først.

Politiet varslet om hendelsen klokken 18.35 tirsdag kveld.

Nødetatene rykket ut til stedet tirsdag kveld. Foto: Zhilwan Manbari / NRK

Store ressurser rykket ut

Helsepersonell, politi og dykkere fra brannvesenet rykket ut til stedet. Politiet jobber nå med å undersøke hva som har skjedd.

– Da vi kom frem til stedet ble det tatt opp en person av vannet som var livløs. Per nå er det ukjent skadeomfang og tilstand på vedkommende, sier operasjonsleder Larsen.

Er redningshelikopter har sirkulert over Mossesundet tirsdag kveld.

– Vi har sendt redningshelikopter for å bistå, men politiet koordinerer aksjonen, sier redningsleder ved Hovedredningssentralen Eivind Bø.