Leirstein-saken: Ung partifelle varslet om seksuelle tilnærmelser

Flere Frp-kilder bekrefter uavhengig av hverandre at det nye varslet mot stortingsrepresentant Ulf Leirstein handler om flere episoder der Leirstein har kommet med seksuelle tilnærmelser til en langt yngre partifelle.

Hendelsene fant sted for 7-8 år siden, og inkluderer to tilfeller av seksuelle tilnærmelser som skal ha funnet sted mens varsleren var alene med Leirstein.

Han var betydelig yngre enn stortingspolitikeren, men over den seksuelle lavalderen.

NRK har vært i kontakt med varsleren, som fortsatt er med i partiet. Han ønsker ikke å kommentere saken. Flere personer i Frp som kjenner innholdet i varslene, bekrefter imidlertid opplysningene overfor NRK.

Foreslo trekantsex og sendte porno

Det nye varselet kommer et drøyt år etter at det ble kjent at Leirstein hadde sendt pornografiske bilder til unge partifeller. En av mottakerne var 14 år gammel.

Senere ble det også kjent at han i en SMS-utveksling med en partifelle foreslo å invitere en 15 år gammel gutt fra FpU på trekantsex.

Leirstein beklaget sin oppførsel i januar 2018, og trakk seg fra tillitsverv i partiet.

Det nye varselet er ikke knyttet til noen av sakene som har vært kjent fra før, men dreier seg om forhold i omtrent det samme tidsrommet.

Meldte seg ut etter 30 år

Fredag morgen skrev Leirstein på Facebook at han melder seg ut av partiet etter 30 år. Han skrev at utmeldelsen kom etter stadige medieoppslag «knyttet til en periode av livet mitt mange år tilbake som jeg gjerne skulle sett ugjort».

Kort tid etter at Leirstein skrev at han var ferdig i partiet, bekreftet lederen i partiets organisasjonsutvalg, Alf Erik Andersen, at de hadde mottatt og startet behandlingen av et nytt varsel mot Ulf Leirstein.

Samtidig ble det klart at ettersom Leirstein har meldt seg ut av partiet, kommer ikke organisasjonsutvalget til å forfølge ham ytterligere i behandlingen av varslersaken.

Partiet vil ikke behandle saken

Alf Erik Andersen er ordfører i Mandal, og leder Frps organisasjonsutvalg. Foto: Svein Sundsdal / NRK

NRK møtte lederen av organisasjonsutvalget fredag ettermiddag. Alf Erik Andersen sier han ser på varselet er troverdig, og at de har hatt god dialog med varsleren etter at dette kom inn.

– Når det gjelder selve varselet, har jeg ikke lyst til å kommentere innholdet i det, sier han.

– Er det slik at de som får et alvorlig varsel mot seg kan bare melde seg ut av partiet, så er det game over?

– Organisasjonsutvlaget behandler kun varsler for medlemmene våre, sier Andersen.

Leirstein skrev fredag på Facebook at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere. Han har heller ikke svart på NRKs henvendelser.