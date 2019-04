Leirstein melder seg ut av Frp

«Jeg har i dag etter 30 år som medlem, meldt meg ut av FrP. Det har vært en tøff og lang prosess å komme til denne beslutningen.»

Det skriver stortingsrepresentant Ulf Leirstein på sine Facebook-sider fredag morgen.

Han har sittet på Stortinget for Østfold siden 2005. Han har også vært en del av ledelsen i Frps stortingsgruppe, vært parlamentarisk nestleder og i Stortingets justiskomité.

Leirstein fortsetter som uavhengig representant.

Partileder Siv Jensen sier det er vemodig at Leirstein melder seg ut.

– Jeg forstår at det har vært en tøff tid for Ulf og at det var en krevende beslutning for han å melde seg ut, men jeg respekterer hans avgjørelse og ønsker han lykke til utenfor partiet, sier Jensen.

Sendte porno til mindreårig

I januar i fjor avslørte NRK at Leirstein gjentatte ganger hadde sendt pornografiske bilder til unge, mannlige partifeller i hjemfylket Østfold. En av mottakerne var 14 år gammel.

Senere ble det også kjent at han i en SMS-utveksling med en partifelle foreslo å invitere en 15 år gammel gutt fra FpU på trekantsex.

NRK kjenner også til at Leirstein i 2012 sa til kvinnen som mottok tekstmeldingene at han har hatt trekantsex med en annen FpU-tillitsvalgt. Den tillitsvalgte mannen var på dette tidspunktet over myndighetsalder. Ulf Leirstein var 38 år gammel, stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen.

Leirstein beklaget sin oppførsel.

Per-Willy Amundsen synes det er trist at Leirstein trekker seg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mangeårig kollega Per-Willy Amundsen synes det er svært trist at Leirstein nå melder seg ut av partiet.

– Jeg tror på det han skriver og forstår også hvorfor. Jeg har stor forståelse for at han opplever at denne saken ikke blir ferdig, den dras opp gang på gang. Når man i tillegg skjønner at saken har blitt brukt bevisst i et politisk spill i hans eget hjemfylke så gjør det ikke saken noe bedre, sier Amundsen.

Jeg har i dag etter 30 år som medlem, meldt meg ut av FrP. Det har vært en tøff og lang prosess å komme til denne... Publisert av Stortingsrepresentant Ulf Leirstein Fredag 26. april 2019

Kaller medietrykket «heksejakt»

Leirstein skriver at medietrykket i etterkant er medvirkende til at nå trekker seg fra Frp:

«Heksejakten jeg og mine nærmeste har blitt utsatt for oppleves ikke å stå i forhold til hva jeg har gjort og hva jeg beskyldes for. Uthengingen i media og negativt fokus også på andre saker utenfor min kontroll har vært en påkjenning jeg ikke tror media er klar over betydningen av for en familie. Jeg har forsøkt å gjøre det beste ut av det og holdt fokus på å gjøre jobben min som folkevalgt representant.»

Han understreker også at utmeldelsen skyldes politikk, og skriver at for mange kompromisser i regjering svekker Frp.

Leder Liv Gustavsen i Viken Frp sier avgjørelsen kom som et sjokk på et samlet Frp:

– Vi har alle sett at dette har preget Ulf og at han har tatt situasjonen ganske hardt. Han har sagt offentlig mange ganger at det som skjedde for mange år siden skal følge med ham. Dette synes vi bare er trist, at man skal bli jaget på den måten som er gjort med Ulf, sier hun.

Viken-leder Liv Gustavsen sier utmeldingen kom som et sjokk på Frp.

Overrasket over utmelding

For flere sentrale tillitsvalgte i partiet kom beskjeden om utmeldingen svært overraskende. Tidligere statssekretær Bjørnar Laabak visste ingenting før NRK ringte, og beskriver utmeldingen som et sjokk.

I februar ble det klart at verken Ulf Leirstein eller sønnen Alexander Leirstein ville stille til valg til bystyret i Moss til høsten. Faren ønsket ikke å stille, mens sønnen trakk seg da han tapte kampen om å stå på tredje plass på lista.

– Han har lagt ned en betydelig innsats for partiet og våre velgere, noe han fortjener stor takk for. Det at han nå gir seg er trist, men jeg har forståelse for hans valg sånn situasjonen har blitt,sier Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for Frp og mangeårig partikamerat fra Moss.

Leirstein skriver i sitt Facebook-innlegg at han ikke vil gi ytterligere kommentarer.