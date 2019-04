Frp bekrefter nytt varsel mot Ulf Leirstein – kommer ikke til å behandle det

– Jeg kan bekrefte at organisasjonsutvalget har mottatt et nytt varsel på Ulf Leirstein. Hendelsen varselet dreier seg om, er fra samme tidsperiode som de tidligere varslene på Leirstein, og ligger 7-8 år tilbake i tid, bekrefter leder Alf Erik Andersen i Frps organisasjonsutvalg til NRK.

Han vil ikke si noe om innholdet i varselet.

– Noen uker siden

Fredag ble det kjent at Ulf Leirstein meldte seg ut av Fremskrittspartiet etter 30 år.

Les også: Ulf Leirstein melder seg ut av Frp

– Varselet kom for noen uker siden. Da startet vi en behandling. Nå registrerer vi at Ulf Leirstein har meldt seg ut av partiet, og vi gjør ikke noe ytterligere utover det, sier Andersen.

NRK erfarer at partiet har vært kjent med varselet i seks uker.

– Gjør dere noe for å ivareta de som kom med varslene?

– Det har vi gode rutiner for, sier Andersen.

På sin Facebook-side skriver Leirstein at utmeldingen skjer på grunn av medietrykket den siste tiden, samt at for mange kompromisser i regjering svekker Frp.

Ulf Leirstein skriver på Facebook at han ikke har ytterligere kommentarer i dag. Han har heller ikke svart på NRKs spørsmål om det siste varselet.

Sendte porno til mindreårig

I januar i fjor avslørte NRK at Leirstein gjentatte ganger hadde sendt pornografiske bilder til unge, mannlige partifeller i hjemfylket Østfold. En av mottakerne var 14 år gammel.

Senere ble det også kjent at han i en SMS-utveksling med en partifelle foreslo å invitere en 15 år gammel gutt fra FpU på trekantsex.

Leirstein beklaget sin oppførsel.

Frps tidligere stortingsrepresentant Jon Gåsvatn har tidligere sagt at han varslet partileder Siv Jensen om Ulf Leirsteins SMS-er allerede i 2012. Jensen sa den gang at hun ikke husket å ha blitt varslet i 2012.

NRK kjenner også til at Leirstein i 2012 sa til kvinnen som mottok tekstmeldingene at han har hatt trekantsex med en annen FpU-tillitsvalgt. Den tillitsvalgte mannen var på dette tidspunktet over myndighetsalder. Ulf Leirstein var 38 år gammel, stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen.