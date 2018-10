KS: – Ekstra oppgaver til fylkene gir under hundre nye ansatte

Starter rivingen av hus

Denne måneden starter rivningen av hus i Moss for å gi plass til utbyggingen av jernbanen og ny stasjon. Men i fire av boligene bor det fortsatt folk som nekter å flytte ut. Her kommer det til å bli tvangsutkastelse ved hjelp av namsmannen. Det er nødvendig for at jernbaneutbyggingen ikke skal bli forsinket, sier Marie Oppegård, leder for grunnerverv i Bane NOR for prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad.