– Kapasiteten er sprengt, men det er ikke noe vi får gjort noe med. Vi har bare én isflate, sier Magnus Kristoffersen, leder i Stjernen Ung.

Samtidig som Norges beste ishockeyspillere gjør seg klar til en historisk kvartfinale i OL i Pyeongchang, må mange yngre talenter ty til en isflekk i hagen for å få de nødvendige timene med is under skøytene.

I Fredrikstad har pappa Jan Smith bygget en 50 kvadratmeter stor bane med mål og flombelysning til sønnen Fredrik og kompisene hans.

– Her kan jeg spille hockey hele dagen og bli bedre til å skyte. Men vi må være forsiktige så vi ikke skyter pucken gjennom et vindu, gliser Fredrik.

VIL BLI PROFF: Fredrik (8) drømmer om å bli proff ishockeyspiller. Derfor trener han i hagen hver dag. Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

Slike «hagebaner» dukker opp over hele landet med jevne mellomrom. Ofte er det foreldre som sørger for at poden har et sted å trene når den lokale ishallen er full.

– Tilgang til slike isflater utendørs er veldig viktig. Mange av proffene har lekt mye på «løkka» som unge, sier generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide.

David mot Goliat

Det finnes 47 ishaller i Norge, de aller fleste på Østlandet. Mange har sprengt kapasitet eller er stengt mellom april og september.

– Vi er flinke til å utnytte flatene vi har i Hamar, men med 500 barn fordelt på to haller er det helt sprengt her også. Vi kunne bygget tre nye ishaller og fylt dem. Det er mange private baner i hagene her, det er en nødvendighet, sier daglig leder Pål Morken i Storhamar Yngres.

Langs kysten mellom Skien og Stavanger er det bare én ishall. Den ligger i Kristiansand. I Nord-Norge er det to ishaller. I Møre og Romsdal og i Sogn og Fjordane er det ingen.

– Det er en kamp om istiden i mange haller, forteller generalsekretær i Ishockeyforbundet, Ottar Eide. Foto: NRK

Vi er milevis unna motstanderne våre i gruppespillet i OL.

Tyskland har 216 haller. Finland har nær 270, mens i Sverige er det over 370. Stockholm alene har flere ishaller enn hele Norge, viser en oversikt fra nettstedet Swehockey.

– Rekrutteringen hemmes naturligvis av mangel på ishaller. Men vi ser at det øker i de miljøene som har oppstått rundt nye ishaller, som på Ullensaker. De jobber med rekrutteringen nedenfra og har også klart å gi et godt tilbud til jenter, sier Eide.

Norge fikk det tøft mot Sverige i åpningskampen i OL. Men svenskene fikk seg også en og annen på trynet, som her av Alexander Bonsaksen. Foto: KIM KYUNG-HOON / Reuters

Skal bygges

Ishockeyforbundet gjør nå det de kan for å øke kapasiteten. I 2015 vedtok de at det skulle påbegynnes 12 nye ishaller før 2019.

Stjernens nye storstue Arena Fredrikstad skal stå klar til sesongstart 2022. I hovedstaden åpner Nye Jordal Amfi til høsten. En ishall står også nesten ferdig oppført i Kristiansund.

Enn så lenge vil det være aktivitet på de islagte gårdsplassene til langt på kveld.

– Jeg må slå av lyset for å få guttene av isen, ler pappa Jan Smith.

For én times trening i ishall i uka er ikke nok for en åtteåring med proffdrømmer.