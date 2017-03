Bildet av Patrik (8) smelter Hockey-Norge

– Jeg syntes det hadde gått litt lang tid i den femte eller sjette perioden. Jeg synes en kamp skal vare i tre perioder, smiler Patrik Berg-Lund når NRK møter ham våken og uthvilt hjemme i Sarpsborg mandag ettermiddag.

Den hockey-interesserte 8-åringen var med pappa Jens Petter Berg til hallen på Hamar for å se Sparta mot Storhamar søndag kveld.

Men ingen hadde forventet at kampen skulle vare like lenge som den gjorde – og Patrik ble mer og mer trøtt for hver periode som gikk. Til slutt sluknet han i fanget til pappa.

– Det ble litt kjedelig, sier han.

Men du fikk med deg hva som skjedde i natt?

– Ja, det var en hockeykamp som fikk ny verdensrekord i tid.

– De oppsummerte situasjonen

Øyeblikket ble foreviget av Sparta-supporter Kent Lund like etter klokken 01.00 natt til tirsdag. Da gjensto fremdeles halvannen time av rekordkampen.

VÅKEN: NRK møtte Patrik og pappa Jens Petter i Sarpsborg mandag ettermiddag. Da hadde de to nettopp våknet etter nattens rekordkamp. Foto: Bengt-Eigil Ruud/NRK

– Det begynte å bli sent og jeg ble trøtt selv. Så la jeg merke til guttungen som var med på kampen og det rørte meg litt. Det var en sinnssyk kamp og en voldsom opplevelse, og jeg syntes at de to oppsummerte hele situasjonen. Jeg klarte ikke å la være, forteller Lund til NRK.

Fredriksstad Blads hockeykommentator Christian Brevik delte bildet på sin Facebook-profil og oppsummerte bildet på følgende måte:

– Rett og slett nydelig!

– Flott bilde....her snakker vi kjærlighet til både gutten og klubben, skriver en annen.

Brevik oppfordret samtidig Sparta til å gi unge Patrik en liten oppmerksomhet.

– Enig. Klarer dog ikke å se hvem gutten (eller foresatt) er? Så hvis noen kan hjelpe, si ifra, var svaret fra Sparta sin salgssjef Mats Weberg.

I 15-tiden hadde også Weberg fått svar på hvem som var avbildet og Patrik og Jens Petter ble dermed invitert inn i garderoben for å møte spillerne.

HELTER: Patrick fikk lov til å komme på besøk i garderoben til Sparta og møte heltene. Foto: Petter Larsson/NRK

Håper på kortere returoppgjør

Pappa Jens Petter forteller at sønnen vanligvis følger godt med og er interessert i det som skjer med favorittlaget, men at det rett og slett ble for sent for poden.

Også pappa merket at det ble en sen kveld på Hamar.

– Det var en morsom kamp å få oppleve, men det er synd det ble tap. Vi får håpe at Sparta får revansje i morgen, men at det blir en kortere kamp, sier han.

Men skulle det likevel ende med at kampen drar seg mot midnatt også tirsdag, så vet åtte år gamle Patrik godt hva han kommer til å gjøre.

– Da går jeg hjem!

