Irritert veiarbeider satte opp idiot-skilt

– Skiltet står like før en skarp sving. Vi ville ikke at folk skulle skli av veien, sier Kristian Olsson til Sveriges Radio.

Den siste tiden har han jobbet med anleggsarbeid mellom Åmotfors og Charlottenberg. Han mener svært mange er dårlige til å kjøre rolig nok forbi anleggsområdet.

Derfor satte han opp et varselskilt.

«Idiot sakta ner», står det hvis du kjører betydelig over fartsgrensen.

– Ikke fortere enn 20 km/t

– Tror du folk blir sinte når de blir kalt for idiot?

– Det vet jeg ikke. Men blir man sint, så er de ille ute. Man burde i stedet tenke og forstå. Jeg ville følt meg veldig dum om det kom et sånt skilt når jeg kjørte, sier Olsson.

Også i Norge har folks manglende respekt for anleggsarbeid vært et tema. Men også vegvesenet har fått på pukkelen for at deres krafttak for å bedre veimerkingen rundt anleggsområder ikke har fungert godt nok.

Olsson mener det blir små marginer for dem som jobber på anleggsarbeidet hvis folk kjører like fort gjennom et anleggsområde som ellers.

– Om du ser noen som står og jobber, så synes jeg ikke du skal kjøre fortere enn 20 kilometer i timen. Det holder at man snubler, så er det slutt, sier han.

Endrer skiltet

I Sverige har mottakelsen av Olssons skilt vært svært god. På nettsidene til Sveriges Radio har engasjementet rundt saken vært stort. Det har også svenske veimyndigheter lagt merke til.

Likevel blir skiltet nå endret.

– Det er ikke en språkbruk som myndighetene vil ha, sier prosjektleder Björn Jonsson i Trafikverket i Åmotfors til Sveriges Radio.

Det er imidlertid ikke selve innholdet i budskapet han reagerer på.

– Han (Olsson) har handlet ut fra sin måte å se det hele på. Jeg forstår hans frustrasjon, og folk er veldig dårlige til å etterleve det som står på skiltene ved anleggsområder, sier Jonsson.