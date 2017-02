Innrømmer at forberedelsene var for dårlige

– Jeg har lært at det er vanskelig å rushe seg frem til gode resultater, sier Mads Østberg (29) etter å ha blitt nummer 15 i Rally Sweden.

Allerede fredag innså østfoldingen både at han kunne kjøre nesten like fort som de beste med sin splitter nye bil, men også at problemene han fikk tidlig ødela mulighetene til å kjempe om gode plasseringer i sammendraget.

Østberg fikk nemlig en tidsstraff, og valgte også å stå over en fartsprøve.

Fakta om Mads Østberg Foto: Adapta World Rally Team Ekspandér faktaboks Mads Østberg (født 11. oktober 1987) er en norsk rallyfører.

Østberg begynte med motorsport fire år gammel. Han var kartleser for faren, Morten Østberg fra han var 13.

Han kjørte sitt første rally 16 år gammel.

I 2006 stilte han til start i Rally-NM i Gruppe A med en Subaru Impreza. Han ble nummer to sammenlagt og avsluttet sesongen med seier.

I 2007 vant han NM-gull.

I februar 2007 kjørte Østberg WRC Rally Sweden og tok sin første etappeseier i WRC.

Han er den yngste fører noensinne til å vinne en VM-etappe.

Norgesmester 2007, 2008, 2009.

Hans kartleser er Ola Fløene.

Østberg kjørte seg til sin første pallplass i VM under Rally Sweden. Der ble han nummer 2.

Vant Rally Portugal i 2012. (Kilde: Wikipedia)

For lite tid

– Vi var ganske stressa før helga da vi fikk bilen levert for sent. Vi sto på så godt vi kunne, men det ble litt snaut med tid. Vi måtte bytte girkassa. Det var komplisert, og da rakk vi ikke tidsfristen og fikk straff. Da var rallyet over for min del, sier Østberg.

Før helga hadde han visse forhåpninger. For med fem pallplasser i Sverige de siste seks årene, så er dette på mange måter hans løyper.

NY BIL: Den nye biltypen er kraftigere enn de som har vært brukt tidligere. Foto: Andrea Mikovà

Han håpet ekspress-forberedelsene han fikk med to intense dager med testing skulle holde. Men slik gikk det ikke.

– Jeg trenger mer tid i bilen, for det er ekstremt raske biler som går mye fortere enn før. Dessuten må teamet med mekanikere og ingeniører få bilen litt inn i fingra. Det er teknisk veldig komplisert, og å komme med ingeniører som bare har sett bilen i to dager, det holder ikke, sier han.

Tar pappapause

I fjor kjørte Østberg for Fords fabrikkteam. I år har han satt sammen et privat team, men fortsatt kjører de en Ford. Bilen ble ikke klar til årets første VM-runde i Monte Carlo. Nå kommer han også til å ta en rallypause.

Han skal nemlig bli pappa, og terminen er om ti dager.

– Jeg pakker sammen kjøredressen en periode for å være familiefar. Både mekanikerne og ingeniørene har mye å sette seg inn i, og nå må vi sette oss ned i teamet og forberede oss godt nok til fremtidige løp, sier han.